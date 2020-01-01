هل يرحل سانشو في الصيف إلى الدوري الإنجليزي؟ زورك يُجيب

لم يتواصل معنا أحد ولكن؟..

رفض مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن يؤكد استمرار جادون سانشو داخل سيجنال إيدونا بارك لفترة أبعد من نهاية هذا الموسم.

سانشو هو الهدف الأكبر لأغلب الأندية الأوروبية الكبيرة في الفترة المقبلة بعد الأداء المُبهر الذي يُقدمه آخر سنتين مع كتيبة المدرب لوسيان فافر.

تشيلسي جنبًا إلى جنب مع مانشستر يونايتد هما الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات الدولي الإنجليزي، لكن زورك أكد أن ناديه لم يتلق عروضًا رسمية بشأن سانشو حتى الآن.

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زورك في حديث مع صحيفة بيلد قال "الحقيقة أنه لم يتصل بنا حتى الآن أي نادٍ بشأن جادون سانشو.".

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كما أضاف "لا أستطيع أن أجيب بشكل موثق حول إذا ما كان سانشو سيبقى هنا بعد الصيف المقبل، ولكن ما أؤكده أنه يشعر براحة شديدة معنا وإلا فلن يقدم العروض المميزة التي نراها منه.".

وأتم "إنه ظاهرة ويقدم مباريات مميزة للغاية ونادرًا ما يستريح على أرض الملعب، كما أنه يساعد الفريق على الدفاع، إنه يعمل بجد ويحظى باحترام كبير مني.".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد عانى بعض المشاكل في بداية الموسم بسبب العقوبات الانضباطية التي فُرضت عليه، قبل أن تُحل الأمور قبل يناير الماضي ويتأكد بقائه لنهاية الموسم مع دورتموند.

كما يجدر الإشارة إلى أن سانشو سجل 15 هدفًا هذا الموسم مع دورتموند في مختلف البطولات، إلى جانب صناعته لـ16 هدفًا خلال 28 مباراة.