تشيلسي يعود إلى الدوري الإسباني لحل أزمة حراسة المرمى

ستكون صفقة رابحة..

يعيش تشيلسي حالة عصيبة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، حيث فقد كيبا ثقة مدربه فرانك لامبارد، الذي بات يعتمد على البديل ويليام كابايرو.

الأنباء بدأت تتسرب من داخل النادي الإنجليزي، حيث تضع إدارة البلوز التخلص من كيبا في صفقة الانتقالات الصيفية المقبلة أولوية لها مع دعم حراسة المرمى بلاعب آخر.

آخر الأخبار من الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي يضع عينه نصب التعاقد مع يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، على أن يكون كيبا هو الوسيلة لإقناع إدارة الروخيبلانكوس بالأمر.

المزيد من الفرق

عرض تشيلسي للأتليتي سيكون بمنح النادي الإسباني خدمات كيبا مع دفع 25 مليون جنيه استرليني، مما يعني توفير البديل لرحيل السلوفيني فورًا، ما قد يلقى قبول دييجو سيميوني وناديه.

تشيلسي يسعى للتغلب على يوفنتوس في صفقة عوار

ويمتلك كيبا خبرة كبيرة في الدوري الإسباني، حيث أخذ في الصعود تدريجيًا داخل أتلتيك بلباو حتى صار حارسهم الأول، قبل أن ينضم إلى تشيلسي في الصيف قبل الماضي بصفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

يذكر أن الحارس البالغ من العمر 25 عامًا قد افتعل مشكلة العام الماضي مع مدربه السابق ماوريسيو ساري بعدما رفض الخروج في نهائي كأس كارباو وبدت أزمة واضحة بينهما.

كما تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي قد هُزِم من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.