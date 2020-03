تشيلسي يعلن إصابة هودسون أودوي بفيروس كورونا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ظهور نتائج فحص اللاعبين للاشتباه بفيروس كورونا وتأكد إصابة اللاعب كولوم هودسون أودوي بالمرض.

تشيلسي كان قد أوقف تدريبات الخميس بعد الاشتباه بإصابة أحد العاملين بالنادي بفيروس كورونا وتم خضوع اللاعبين للفحص الطبي.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ نتائج الفحص لأودوي جاءت إيجابية مما يؤدي إلى عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري واتباع تعليمات الحكومة في التعامل مع المصابين منعًا لانتشار المرض.

وأوضح البيان أنّ كل من تعامل مع أودوي بصورة مباشرة سوف يخضع للعزل الصحي، بينما أي شخص في النادي لم يتواصل بصورة مباشرة مع اللاعب فيستطيع ممارسة حياته الطبيعية دون أزمة.

وأكد النادي أهمية اتباع تعليمات الحكومة والصحة العامة في التعامل مع المصابين، كما سيتم مناقشة موقف الفريق من خوض المباراة المقبلة في البريميرليج مع رابطة الدوري الإنجليزي صباح الجمعة.

