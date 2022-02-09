تشيلسي يعرف نجوم الهلال؟ .. نعم! مرماه شاهدة والبصمة حاضرة

"نعرف لاعبي الهلال جيدًا، هو فريق يمتلك هجومًا ضاربًا وخطيرًا، المباراة لن تكون سهلة، وعلينا تأمين مرمانا"، تصريح قاله زولت لوف؛ مدرب تشيلسي الإنجليزي، رفقة لاعبه سيزار أزبيلكويتا، خلال المؤتمر الصحفي بالأمس.

سخر منافسو الزعيم من هذه التصريحات، وبدأوا في التنبأ بنتيجة المباراة، التي كانت جميعها تشير لهزائم ثقيلة.

لكن حقيقة الأمر أن بطل أوروبا يعرف جيدًا أربعة لاعبين من الهلال، سبق وأن جمعهم مباريات من قبل سواء بالدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

مرمى البلوز تعرف جيدًا القدم اليسرى للثنائي ماتيوس بيريرا وأوديون إيجالو، ستة أهداف للثنائي ما بين تسجيل وصناعة هي حصيلتهما أمام تشيلسي، فيما تعرّف الفريق الإنجليزي أيضًا من قبل على أندريه كاريلو وموسى ماريجا، ويعرف جيدًا خطورتهما.

الليلة بطل آسيا ينافس تشيلسي للمرة الأولى في تاريخه على بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعدما كان قد احتل المركز الرابع في نسخة 2019.

وقبل مواجهة الليلة نطلعكم على حصيلة ما قدمه لاعبو الزعيم في مواجهتهم السابقة أمام تشيلسي..

بيريرا .. من هز الشباك وصنع هاتريك:

البرازيلي ماتيوس بيريرا أكثر من يعرف طريق مرمى البلوز من بين لاعبي الزعيم، فهو من هز شباكهم بهدفين، وصنع لزملائه ثلاثة أهداف أخرى.

بيريرا واجه تشيلسي في موسم 2020-21، وقتما كان لاعبًا في وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، حقق رفاق البرازيلي الفوز في مباراة، وتعادلوا في أخرى، فيما لم يسبق أن انهزم ماتيوس أمام البلوز.

في المباراة الأولى، فاز وست بروم بنتيجة 5-2، سجل بيريرا بها ثنائية، وصنع اثنين آخرين.

وفي المباراة الثانية، تعادل الفريقان 3-3، وصنع بها بيريرا هدفًا وحيدًا.

كاريلو .. هزائم متكررة:

البيروفي أندريه كاريلو، جمعته مباريات بتشيلسي في الدوري الإنجليزي وقتما كان لاعبًا في واتفورد، وفي دوري الأبطال حينما كان يمثل سبورتنج لشبونة البرتغالي.

أربع مباريات، فاز رفاق البيروفي في واحدة، فيما تلقوا ثلاث هزائم أمام البلوز.

مع لشبونة، خسر كاريلو مباراتين أمام تشيلسي؛ 3-1، 1-0، في دور المجموعات بموسم 2014-15.

أما مع واتفورد فكان الفوز الوحيد بنتيجة 4-1، لكن كاريلو لم يشارك سوى لدقيقة واحدة في المباراة، وفي المباراة الثانية شارك لمدة 26 دقيقة، وخسر فريقه 4-2.

ماريجا .. حضور شرفي في الفوز الوحيد:

المالي موسى ماريجا واجه الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، وقتما كان لاعبًا في بورتو، وأطاح به البلوز من البطولة.

بورتو فاز في مباراة الذهاب 1-0، لكن لم يشارك ماريجا سوى لخمس دقائق فقط، أما في الإياب شارك لمدة 83 دقيقة، فتلقى فريقه الهزيمة بنتيجة 2-0.

إيجالو .. أكثر من يعرفه البلوز:

النيجيري أوديون إيجالو أكثر لاعبي الهلال خوضًا للمباريات أمام تشيلسي بقميصي واتفورد ومانشستر يونايتد، برصيد ستة لقاءات، فاز في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات، وسجل هو هدف وحيد.

مع واتفورد، خسر إيجالو مباراة في كأس الاتحاد موسم 2014-15 بنتيجة 3-0.

أما في الدوري الإنجليزي، فتعادل مرتين في موسم 2015-16، 0-0، و2-2، وهي المباراة التي شهدت تسجيله هدفه الوحيد في مسيرته حتى الآن في مرمى تشيلسي.

وفي موسم 2016-17 مع واتفورد، تلقى النيجيري الهزيمة 2-1.

بالانتقال لمسيرته مع الشياطين الحمر، فقد أطاح به البلوز من نصف نهائي كأس الاتحاد، إذ لقنه الهزيمة 3-1.

وبالدوري الإنجليزي، حقق إيجالو فوزه الوحيد أمام تشيلسي 2-0، لكنه شارك دقيقة واحدة في المباراة.

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