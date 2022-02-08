"أخاف على الهلال من الشهراني والبليهي، وحالة واحدة تجعله صعبًا على تشيلسي"

يستعد الهلال لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء غدٍ الأربعاء في الإمارات، وقد أبدى الناقد الرياضي جمال عارف قلقه على الفريق من لاعبيه علي البليهي وياسر الشهراني.

بطل آسيا سحق الجزيرة بطل الإمارات في الدور الأول بستة أهداف مقابل هدف واحد، وسيلعب حال تخطى تشيلسي أمام بالميراس الذي هزم الأهلي المصري 2-0 في نصف النهائي اليوم.

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عارف وخلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن حالة واحدة تجعل الهلال خصمًا صعبًا على تشيلسي وتزيد من فرص تأهله للمباراة النهائية، وهي أن يُقدم نفس المستوى الذي قدمه أمام الجزيرة في الشوط الثاني من المباراة.

وأضاف حول اللقاء وقلقه من مدافعي الزعيم "التوقعات جميعًا تُشير لفوز تشيلسي بنسبة 90-95%، لكني أرى أن الهلال لديه فرصه وقد يحدث أشياء في المباراة تقلب الأمور لصالحه، مثل طرد لاعب من الفريق الإنجليزي أو احتساب ركلة جزاء للهلال".

تابع "أخاف على الهلال من تهور البليهي، عليه أن يلعب بهدوء ودون عصبية وتوتر، وإلا قد يحصل على بطاقات ويُطرد أو يُخطئ أخطاءً فردية كارثية، وأخاف على الفريق كذلك من تراجع مستوى ياسر الشهراني، اللاعب لم يعد قادرًا على العودة سريعًا لتغطية أدواره الدفاعية عند انطلاقه للهجوم، ياسر لم يعد ياسر القديم صاحب المستوى المبهر دفاعًا وهجومًا".

أتم حول الحالة الوحيدة التي قد تمنح الهلال فرصًا للتأهل "الهلال الذي ظهر في الشوط الثاني أمام الجزيرة مختلف تمامًا عن الفريق الذي يلعب في الدوري السعودي، والسبب ليس المدرب ليوناردو جارديم فقط، بل اللاعبين كذلك، هم يتحملون جزء كبير من المسؤولية عن تراجع مستواهم في الدوري، الهلال لو لعب ضد تشيلسي كما لعب في الشوط الثاني أمام الجزيرة سيكون خصمًا صعبًا جدًا وقد يتأهل للمباراة النهائية".

الهلال لا يُحقق نتائج جيدة في الدوري السعودي مؤخرًا، وهو ما جعله يبتعد بفارق 13 نقطة عن الاتحاد في الصدارة، مع بقاء مباراتين مؤجلتين له إحداهما أمام العميد ستقُام في مارس القادم.

يُشار إلى أن نظام بطولة كأس العالم للأندية يُتيح لبطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا بدء مشوارهما من نصف النهائي، حيث يلعب أبطال القارات الأخرى بجانب الفريق المنظم معًا ليتأهل منهم فريقين للمربع الذهبي.