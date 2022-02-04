تشيلسي يضغط لحرمان ريال مدريد من "خليفة راموس"

حاولت إدارة تشيلسي إغراء أنطونيو روديجير للاستمرار معهم في الموسم المقبل بعرض مادي ضخم، إلا أن اللاعب رفضه للمرة الثانية.

وينتهي عقد روديجير مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي وسط اهتمام من أندية كثيرة بالتوقيع معه بعد الأداء المميز الذي ظهر به في آخر عام.

تشيلسي، الذي في طريقه لفقدان سيزار أزبيلكويتا وكذلك أندرياس كريستينسين، يحاول مع روديجير ولم يفقد الأمل في الإبقاء عليه بعد.

ما هو عرض تشيلسي لروديجير؟

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" فإن العرض الأول لروديجير كان التجديد مقابل 140 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

هذا العرض لقيّ رفض المدافع الألماني، الذي يتقاضى في اللحظة الراهنة 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة البلوز في الساعات الماضية كان بقيمة قريبة من 200 ألف جنيه استرليني، لكن اللاعب رفضه أيضًا.

ما هي مطالب روديجير المادية؟

يؤمن روديجير بأنه إن انتقل إلى أي نادٍ في الصيف المقبل مجانًا فيمكنه أن يجني 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بجانب مكافأة انتقال ضخمة.

ثقة اللاعب بنفسه تأتي نتيجة اهتمام ضخم من باريس سان جيرمان وكذلك ريال مدريد بالتوقيع معه، وتشير دايلي ميل أن مانشستر يونايتد دخل على الخط أيضًا.

في كل الأحوال، تشيلسي لا يزال متفائلًا من أنه سيتمكن من إقناع روديجير بالبقاء، خصوصًا وأن خطوط التواصل مفتوحة بين المعسكرين رغم الاختلاف.

ربما سيتعين على البلوز زيادة عرضهم المادي من جهة، ومن جهة أخرى إقناع اللاعب صاحب الـ29 عامًا بالمشروع الرياضي في ستامفورد بريدج.

اقرأ أيضًا..

خليلوزيتش : لا يمكنني استدعاء لاعب مثل زياش، حتى لو كان ميسي !

نبأ سيئ لريال مدريد.. نيمار بات جاهزًا لقيادة باريس أمام الملكي!

أنشيلوتي: لماذا تسألوني عن هازارد وبيل وتتجاهلوا سيبايوس؟