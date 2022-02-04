أنشيلوتي: لماذا تسألوني عن هازارد وبيل وتتجاهلوا سيبايوس؟

ظهر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في حالة من الغضب، بعد خسارة فريقه وخروجه من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال ودع البطولة على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، حيث سجل أصحاب الأرض هدف الفوز في الدقيقة 89.

وخرج أنشيلوتي بعد المباراة، للرد على الانتقادات الموجهة له بسبب عدم استخدام التغييرات بالشكل المطلوب.

لماذا لم يقم بالتغيير؟

وقال الإيطالي عن عدم مشاركة إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وجاريث بيل:"أعتقد أنني قمت بتبديل كروس بكامافينجا بسبب الإرهاق، كنت أفكر في إجراء بعض التغييرات في الوقت الإضافي، ولكنهم لسوء الحظ سجلوا هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بلحظات".

وأضاف:"لا أعتقد أن هذه الهزيمة سيكون لها عواقب، هي تجعلنا أقوى فقط، اللعب هنا صعب للغاية، مارسوا بعض الضغوط على فينيسيوس جونيور وهذا ليس شيئًا جديدًا".

وتابع:"لماذا نتحدث دائمًا عن يوفيتش وبيل وهازارد ولا نتطرق إلى سيبايوس أو كارباخال؟ يجب التحدث عنهما أيضًا وعن اللاعبين الذين لم يلعبوا دقيقة واحدة".

تأثير غياب بنزيما

وعن خطته في ظل غياب كريم بنزيما:"لم نلعب بمهاجم صريح لأنه ليس لدينا لاعبون بجودة كريم الذي يساعد كثيرًا في عملية الاستحواذ، الخطة لم تتغير ولكننا لم نكن واضحين كما كنا في المباريات السابقة".

هل كانت المباراة الأسوأ في الموسم؟:"لا، على الإطلاق، كانت مواجهة معقدة وصعبة، وهم استحقوا الفوز على الجهد الذي بذلوه".

يذكر أن اللقاء القادم لريال سيكون يوم الأحد المقبل ضد غرناطة، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا ..