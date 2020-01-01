تشيلسي يستثني ويليان ويسمح له بمغادرة إنجلترا

بعد فترة من المحاولات..

منح تشيلسي الإذن للاعبه ويليان لمغادرة إنجلترا والذهاب إلى بلاده البرازيل على الرغم من تفشي فيروس كورونا وحظر الانتقال بين الدول.

النادي اللندني بشكل عام كان يخضع لاعبوه وطاقمه الفني لحجر صحي بعد إصابة هودسون أودوي بكورونا يوم 13 مارس الحالي.

لكن تشيلسي أعلن أنه سيمنح استثنائات إلى لاعبيه الأجانب للمغادرة إذا تم التأكد من سلامتهم ليكونوا بالقرب من عائلاتهم خلال العزل الحالي الموجود في أغلب دول العالم.

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الدولي البرازيلي توسل كثيرًا في الأسبوع الماضي للسماح له بالسفر إلى البرازيل ولقاء زوجته وابنتيه، قبل أن تأتي الموافقة أخيرًا من إدارة البلوز مساء الثلاثاء.

ومن غير المعروف متى سيعود ويليان إلى ستامفورد بريدج، فالمعلن من النادي أن التدريبات ستعود 6 أبريل المقبل، إلا أن المتوقع أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى أيضًا.

الدوري الإنجليزي الممتاز تم تمديد إيقافه حتى 30 أبريل المقبل، مع تردي الأوضاع بوضوح في إنجلترا خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن ويليان ينتهي تعاقده مع تشيلسي بحلول 30 يونيو المقبل، غير أنه قد أبدى استعداده للعب في الصيف بقميص ناديه بعد نهاية العقد من أجل استكمال هذا الموسم بكل الأحوال الممكنة.