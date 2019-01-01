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تشيلسي يرغب في التخلص من هيجواين

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Getty
هيجواين قد يعود ليوفنتوس بنهاية الموسم
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي تشيلسي عدم التعاقد مع جونزالوا هيجواين بصورة نهائية وإنهاء الإعارة ليعود إلى صفوف يوفنتوس.

هيجواين انضم إلى تشيلسي معارًا في يناير الماضي ليكون بديلًا لألفارو موراتا لكنّه لم يسجل سوى 5 أهداف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ تشيلسي لن يفعل بند أحقية الشراء ودفع 36 مليون يورو لأجل ضم صاحب الـ 31 عامًا.

وأوضحت أنّ مستوى الأرجنتيني لم يحمس إدارة البلوز على منحه عقد دائم وفضلوا التخلي عنه وعودته ليوفنتوس.

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جدير بالذكر أنّ البيانكونيري لا يرغب في استعادة اللاعب بسبب وجود كريستيانو رونالدو مما يعني إمكانية بيعه أو إعارته لفريق آخر.

هيجواين أعلن اعتزاله الدولي قبل بطولة كوبا أمريكا ليغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين.

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