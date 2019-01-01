تشيلسي يرغب في التخلص من هيجواين

هيجواين قد يعود ليوفنتوس بنهاية الموسم

قرر نادي تشيلسي عدم التعاقد مع جونزالوا هيجواين بصورة نهائية وإنهاء الإعارة ليعود إلى صفوف يوفنتوس.

هيجواين انضم إلى تشيلسي معارًا في يناير الماضي ليكون بديلًا لألفارو موراتا لكنّه لم يسجل سوى 5 أهداف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ تشيلسي لن يفعل بند أحقية الشراء ودفع 36 مليون يورو لأجل ضم صاحب الـ 31 عامًا.

تشافي: أقيم تجربتي في قطر بالممتازة، وهي أحد أفضل القرارات في حياتي، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي كذلك، أطفالي قطريون لأنهم ولدوا هنا في الدوحة. نحن نعيش براحة وسعادة تامة وممتنون للجميع 🗣️ pic.twitter.com/vlpWTPsuXD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وأوضحت أنّ مستوى الأرجنتيني لم يحمس إدارة البلوز على منحه عقد دائم وفضلوا التخلي عنه وعودته ليوفنتوس.

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري لا يرغب في استعادة اللاعب بسبب وجود كريستيانو رونالدو مما يعني إمكانية بيعه أو إعارته لفريق آخر.

هيجواين أعلن اعتزاله الدولي قبل بطولة كوبا أمريكا ليغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين.