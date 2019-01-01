رسميًا - هيجواين يعلن الاعتزال الدولي مع المنتخب الأرجنتيني

جونزالو هيجواين نجم منتخب الأرجنتين وفريق تشيلسي يعلن بشكل رسمي اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس المعار لصفوف تشيلسي اعتزاله لكرة القدم على المستوى الدولي.

جاء هذا تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مشاركته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني في مباراة نيجيريا بكأس العالم هي الأخيرة له على الإطلاق.

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وقال اللاعب في تصريحات التي أدلى بها لشبكة "فوكس سبورت": "علاقتي مع المنتخب طبيعية، بالنظر لها من الخارج أريد أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن".

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء انتهى، هذا ما أفكر فيه بأعماقي، لقد أطلقوا علينا فشلة لأننا وصلنا لثلاثة نهائيات متتالية ولأننا لم نحقق الفوز بهم، واحد من تلك النهائيات هو نهائي كأس العالم".

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وأكمل: "لا يزالوا يتعاملون مع اللاعبون الجدد بنفس الطريقة وبنفس الانتقادات، والعديد يستمتع بالانتقادات أكثر من التشجيع والبناء".

جدير بالذكر أن هيجواين كان قد انضم للمنتخب الأرجنتيني في أكتوبر 2009 وسجل خلال تلك الفترة 31 هدفًا في 75 مباراة دولية.