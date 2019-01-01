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تشيلسي يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل هيجواين

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الفريق الثالث لهيجواين في أقل من سنة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية أن تشيلسي نجح بالتوصل لاتفاق نهائي مع يوفنتوس من أجل الحصول على مهاجمه المعار إلى ميلان جونزالو هيجواين.

وشارك هيجواين كبديل مع ميلان أمام يوفنتوس مساء الأربعاء في الشوط الثاني من كأس السوبر السعودية التي حسمها البيانكونيري بهدف نظيف.

وكان هيجواين قد غاب عن التشكيلة الأساسية بداعي إصابته بالحمى بحسب ما صرح به مسؤولو ميلان قبل المباراة للصحافة.

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وقالت "سكاي" إن الطرفان توصلا لاتفاق على شكل إعارة لمدة ست شهور، يتم تمديدها إجبارياً لسنة إضافية على أساس نقاط تتعلق بالمشاركة وأداء اللاعب وتشيلسي.

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وأضاف التقرير أن قيمة الإعارة لست شهور ستبلغ تسعة ملايين يورو، و36 مليوناً إضافية من أجل الشراء.

وأشار التقرير أن ميلان سيتحصل على تسعة ملايين يورو من الثمانية عشر مليوناً التي كان قد دفعها في الصيف الماضي لاستعارة اللاعب حنى نهاية الموسم.

وكشفت مصادر أن شقيق هيجواين تواجد بلندن مساء الأربعاء واجتمع مع مسؤولي تشيلسي لمناقشة عقد اللاعب وراتبه مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن في حال تمت الصفقة سيكون هيجواين قد لعب لثلاث فرق مختلفة هي يوفنتوس، ميلان، وتشيلسي في غضون سبعة أشهر.

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