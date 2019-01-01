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بالوتيلي يقترب من الانتقال إلى مارسيليا

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بعد فترة من الابتعاد عن صفوف نيس بالوتيلي يقترب من خوض تجربة جديدة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أصبح المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، على أعتاب الرحيل عن نيس والانتقال إلى نظيره الفرنسي مارسيليا.

بالوتيلي ابتعد عن معظم مباريات نيس في الفترة الأخيرة، نظراً لعدم وضوح مستقبله ورغبته في الرحيل عن الفريق.

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باتريك فييرا المدير الفني لنيس، أكد الأسبوع الماضي أنه متمسك باللاعب حتى النهاية ويتمنى استمراره.

ومع ذلك كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن بالوتيلي سينتقل لمارسيليا حتى نهاية الموسم الجاري.

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ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب قيمته 2 مليون يورو حتى نهاية الموسم.

ويأتي هذا الأجر رغم محاولات بالوتيلي للحصول على راتب 5 مليون يورو، وهو سبب تعطل الصفقة من بداية الميركاتو الشتوي وحتى الآن.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عاماً تمتع بمسيرة جيدة مع نيس، حيث سجل 42 هدف في 64 مباراة بقميص الفريق.

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