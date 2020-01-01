تشيلسي مهتم بجابيجول ووست هام يسعى لضمه بعد موافقة مويس

صدمة في فلامنجو..

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع جابريل باربوسا "جابيجول"، لاعب فلامنجو البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الشتوية، إلى جانب رغبة واضحة من وست هام أيضًا في الظفر بخدماته.

جابيجول لفت الأنظار إليه بعد الأداء الكبير الذي قدمه هذا الموسم مع فلامنجو، حيث قادهم للتتويج بلقب الدوري البرازيلي وكوبا ليبارتادوريس، مع تسجيله 34 هدفًا خلال 40 مباراة في عام 2019.

ولا يزال الدولي البرازيلي على ذمة الإنتر، والذي أعلن مدربه أنطونيو كونتي أنه لا توجد فرصه للاعب في العودة إلى السان سيرو مع انتهاء إعارته إلى فلامنجو مع بدء شهر يناير الحالي.

النادي البرازيلي سبق له وأن أعلن رئيسه عن توصله إلى اتفاق مع الإنتر بشأن ضم جابيجول بصورة نهائية، غير أنه ووفقًا لآخر التقارير الواردة من البرازيل، فإن النيراتزوري قد يبيع لاعبه لفريق آخر.

تشيلسي وفي ظل اقتراب أوليفيه جيرود من الرحيل بات يبحث عن مهاجم بديل، وعلى الرغم من أن تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، هو الهدف الأول، لكن تبدو الصفقة صعبة للغاية هذا الشتاء.

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اسم جابيجول بدأ في التردد داخل أروقة الستامفورد بريدج، هذا إلى جانب أنه قد يتم الدفع به في صفقة تبادلية في ظل رغبة الإنتر الكبيرة في الظفر بخدمات جيرود وكذلك الظهير الأيسر إيميرسون من البلوز.

لكن تشيلسي ليس الفريق الأوروبي الوحيد الذي يريد جابيجول، فأيضًا وست هام يتطلع إلى الظفر بخدمات صاحب الـ23 عامًا، وذلك بعدما أبلغ ديفيد مويس، المدرب الجديد للنادي اللندني، الإدارة بموافقته على جلب اللاعب إلى الملعب الأولمبي بلندن.

وست هام يفترض أن يرسل عرضًا إلى الإنتر بقيمة 20 مليون يورو بجانب الإضافات، في الوقت الذي توقف عرض فلامنجو الأخير عند 18 مليون يورو فقط مع 20% من بيعه مستقبلًا، وهو ما يرجح كفة الفريق الإنجليزي.

بشكل عام، فإن فكرة العودة من جديد إلى أوروبا تراود جابيجول الذي لم ييأس من فشله في الإنتر وبنفيكا، ورغبته قد تشكل عاملًا حاسمًا لمصلحة وست هام، في الوقت الذي إذا ارتفع سعره، فسيكون الأمر صعبًا للغاية على فلامنجو.