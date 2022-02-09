تشيلسي للزعيم: الوعد اليوم .. وهلالي: المباراة بالغد، لا تجون!

بدأت مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي مبكرًا اليوم الأربعاء، خارج المستطيل الأخضر، إذ داع الأخير الأول، في محاولة تفاعل معها جمهور الزعيم بطريقة كوميدية.

الزعيم والبلوز في صراع على بطاقة النهائي:

الزعيم يلتقي ببطل أوروبا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الليلة بتوقيت الرياض، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

بطل آسيا وصل لهذا الدور بعدما افتتح مشواره في المونديال بالفوز أمام الجزيرة الإماراتي؛ صاحب الأرض، بسداسية مقابل هدف وحيد.

فيما يفتتح البلوز مشوارهم الليلة، إذ أن بطل دوري أبطال أوروبا، يبدأ المونديال من نصف النهائي، وهو النظام الذي انتقده الكثيرون من قبل.

"الوعد اليوم!"

الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر صباح اليوم، صورة تجمع أوديون إيجالو ومحمد كنو وحكيم زياش، معلقًا: "ليلة أخرى للتاريخ .. يحيا الهلال".

حساب النادي الإنجليزي قام بالرد على تغريدة بطل آسيا، فكتب: "هلا بزعيم آسيا، الوعد اليوم".

ھلا بزعیم آسیا، الوعد اليوم.. 👋😉 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2022

وتفاعل مع التغريدة بطريقة طريفة الهلالي الشهير سعد العصيمي، إذ طالب حساب الهلال بالرد بأن المباراة في الغد، لعل تشيلسي لا يحضر للملعب.

العصيمي كتب: "ردو عليهم قولوا وعدنا بكرة سريع ولا يجون للملعب اليوم".

ردو عليهم قولوا وعدنا بكرة سريع ولايجون للملعب اليوم — سعد العصيمي (@saad_alossami) February 9, 2022

مشاركة وحيدة سابقة للهلال وتشيلسي:

الفريق الإنجليزي سبق وأن شارك في المونديال مرة واحدة من قبل عام 2012، ووقتها حصد الميدالية الفضية..

تشيلسي خسر الميدالية الذهبية وقتها، بالهزيمة أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف وحيد.

أما الهلال فقد شارك للمرة الأولى عام 2019، واحتل المركز الرابع..

الزعيم خسر الميدالية البرونزية آنذاك بالهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في ركلات الترجيح 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

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