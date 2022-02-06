خطأ كايزر الجسيم واستفاقة جارديم .. كيف انتصر الهلال بسداسية على الجزيرة؟

انتصار عريض حققه فريق نادي الهلال على نظيره الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، جعل الجميع يتغاضى عن الشوط الأول الباهت الذي قدمه الزعيم.

الهلال قدم مستوى غير جيد بالمرة خلال الشوط الأول، وعلى العكس تمامًا خلال الشوط الثاني، لينجح في تحقيق انتصارًا رائعًا بنتيجة كبيرة على الجزيرة.

المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم نجح في تغيير الاستراتيجية التي اعتمدها مع الفريق منذ بداية المباراة، وتمكن من إشعال حماس اللاعبين ليظهروا بالوجه الحقيقي لهم ويقدمون شوطًا ثانيًا رائعًا ويحققوا الانتصار الكبير.

كيف عالج جارديم المشاكل التي عانى منها الهلال خلال الشوط الأول، ليقلب الطاولة خلال الشوط الثاني ويفوز بهذا العدد الكبير من الأهداف، وما هي الأخطاء التي وقع فيها مارسيل كايزر مدرب الجزيرة؟ مهذا ما سنتعرف عليه..

بداية مثالية من الجزيرة وحذره من الهلال

شهدت بداية الشوط الأول بداية أكثر من رائعة من جانب فريق نادي الجزيرة، والذي هاجم بكل قوة فريق الهلال لتسجيل هدف مبكر، وسط حذر كبير من لاعبي الهلال.

الهلال ظهر متحفظًا بشكل كبير جدًا، وهو الأمر الذي خلق المساحات خلف دفاعات الفريق، وتسبب في أزمات كبيرة، حيث استغل جناحي الجزيرة الأمر، سواء ديابي أو فيكور سا، اللذان تسببان في إزعاج كبير لدفاعات الهلال.

بعدها بدأ جارديم في التدخل، وطالب من لاعبي الوسط التوجه نحو الطرفين من أجل إغلاق المساحات أمام لاعبي الجزيرة، وصناعة الفرص من أجل التهديف.

كيف تدخل جارديم لإنهاء أزمات الهلال الدفاعية؟

وبدأ لاعبا الهلال محمد كنو والكولومبي جوستافو كويلار بالفعل التركيز على إفساد هجمات الجزيرة، وهذا ما حدث، وبدأ كنو في التقدم إلى الأمام بالكرة وتسليمها إلى ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري.

كنو لعب دورًا محوريًا كبير في تحول الهلال من الدفاع إلى الهجوم، وبدأ في استخلاص الهجمات والتقدم بالكرة إلى الأمام، وهو الأمر الذي نتج عنه تسجيل هدفي التعادل والتقدم.

بيريرا بعد أن كان منعزلًا عن الفريق، بدأ في الحصول على الكرة والتقدم وصناعة الفرص للمهاجم أوديون إيجالو، وموسى ماريجا وأيضًا سالم الدوسري، ووجدنا بالفعل فاعلية هجومية.

كل هذا بفضل المجهود الرائع الذي قدمه محمد كنو، والجندي المجهول جوستافو كويلار، واستطاع الثلث الهجومي في التحرك والإنتاج.

نادي الهلال هو أكثر فريق سعودي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد 10 أهداف. 🔵👏#المونديال_مع_جول - #الهلال_الجزيرة pic.twitter.com/DvTTIL7lon — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) February 6, 2022

كيف وقع كايزر في خطأ جسيم كلفه المباراة؟

مع بداية الشوط الثاني، والنتيجة كانت تقدم الهلال بهدفين مقابل هدف، طالب من لاعبيه الاندفاع الهجومي، مهملًا الجانب الدفاعي، ولم يحترم سرعات التحول التي يمتلكها الهلال.

هذا الخطأ الجسيم كلف كايزر الهزيمة بهذه النتيجة الكبيرة، وكان من الممكن أن يخسر الجزيرة بنتيجة أكبر من 6 أهداف، بسبب عدم قدرة مدافعي الجزيرة على مجاراة سرعة التحول للاعبي الهلال.

كان من الممكن أن يثبت كايزر لاعبي الوسط أمام المدافعين، مع تقدم حذر للاعبي الجانبين، واللعب على تسجيل هدف التعادل، بدلًا من استقبال هدف آخر.

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