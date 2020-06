تشيلسي ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تشيلسي ضد مان سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز

تشيلسي 1 × 1 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

57' اندفاع لتشيلسي في هذه الأثناء وتراجع مؤقت للسيتي.

55' دي بروينه نفذ الضربة الحرة بتسديدة عبرت من فوق الجدار وسكنت الشباك من الزاوية 90 على يمين كيبا.

55' جووووووووووووووووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق دي بروينه.

55' تبديلان لمانشستر سيتي بدخول دافيد سيلفا وجابرييل جيسوس بدلاً من بيرناردو سيلفا ورودريجو.

54' خطأ لمانشستر سيتي من مكان خطير أمام منطقة الجزاء بعد تدخل من كانتي على محرز.

52' تدوير للكرة بين لاعبي مانشستر سيتي، وتشيلسي متراجع انتظارًا للمرتدات.

50' استئناف المباراة بعد نهوض كريستنسين.

48' كريستنسين يفقد توازنه فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

48' ستيرلينج يمرر كرة للخلف من يسار منطقة الجزاء يقابلها ميندي بتسديدة قوية يبعدها كريستنسين برأسه.

47' أصبح تشيلسي على اليسار والسيتي على اليمين.

46' بداية الشوط الثاني..

47' تنطلق الآن صافرة الشوط الأول.

46' كيبا يرسل كرة عالية يتقي لها جيرو مه فيرناندينيو، لكن تسلل على الفرنسي.

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' لامبارد متراجع على طريقة مورينيو ومحاولة للاختراق من قبل السيتي.

42' حصار يضربه مانشستر سيتي على تشيلسي الذي يتراجع تمامًا وينتظر المرتدات.

40' تشيلسي يتحرر من الضغوط في هذه الأثناء ويبدأ البحث عن الثاني.

38' خطيييييييرة لمانشستر سيتي بكرة ثابتة من على يمين منطقة الجزاء يمررها دي بروينه لمحرز الذي ينطلق في يمين الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

36' الكرة السابقة تحولت لمرتدة لتشيلسي بانطلاقة من بوليسيتش الذي راوغ ميندي أمام منطقة الجزاء وانفرد بإيدرسون، ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يسار البرازيلي.

36' جووووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق بوليسيتش.

35' خطأ لتشيلسي من اليمين ينفذها دي بروينه بعرضية رائعة يبعدها الدفاع.

33' عرضية خطييييييييييرة من الركنية عن طريق ويليان يرتقي لها كريستنسين ويرسل تسديدة رأسية يبعدهاا إيدرسون.

32' الكرة تصل لألونسو الذي يرسل عرضية من اليسار تصل لبوليسيتش الذي يتبادل التمرير مع جيرو ثم يرسل عرضية أرضية تصل لباركلي الذي يسدد الكرة فيبعدها إيدرسون إلى ركنية من على يمينه.

32' خطييييييييييييييرة لتشيلسي بعرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء يبعدها إيدرسون.

31' كوفاتشيتش يرسل بينية في اليمين ينطلق لها ماونت، لكن ميندي هو الاقرب.

30' سيلفا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يمرها لستيرلينج الذي يضغط عليه كريستنسين ويجبره على الخروج بالكرة من الملعب.

29' سيطرة مانشستر تعود من جديد، لكن الخطورة منعدمة.

27' خطييييييييييييييرة لتشيلسي بعرضية أرضية من ألونسو يبعدها الدفاع، لكن الكرة ترتد لباركلي الذي يرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء يبعدها كيبا.

25' الحكم يشير للاعبين بالعودة إلى أرضية الملعب.

23' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع لشرب المياه.

22' مازالت الكرة في حيازة السيتي لكن دون خطورة.

20' هدوء في اللقاء في هذه اللحظات، والكرة دائمًا في حيازة السيتي.

19' ركنية من على يسار كيبا ينفذه محرز بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها البلوز.

18' خطييييييييييييرة لمانشستر سيتي بعرضية من اليسار عن طريق محرز من ضربة حرة، يحولها فيرناندينيو برأسه للمرمى لكن كيبا يبعد الكرة.

16' كرة أمامية للبلوز تصل لبوليسيتش الذي يضم في اليسار، لكنه يصطدم بدفاع السيتي.

15' يا ربااااااه، كيبا كاد أن يتسبب في هدف في مرماه لكن روديجير ينقذ الموقف.

13' ويليان ينفذ الركنية بعرضية يبعدها الدفاع المانشستراوي.

13' خطييييييرة لتشيلسي بعرضية أرضية من اليمين عن طريق ويليان يبعدها رودري لركنية من على يسار إيدرسون.

12' ركنية من اليسار لمانشستر سيتي ينفذها دي بروينه بعرضية على القائم الأول يبعدها روديجير.

11' تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي في الوسط، وتراجع تام للبلوز.

9' خطييييييييييييرة لمانشستر سيتي بعرضية أرضية أشبه بالتسديدة عن طريق ميندي يعترضها كيبا بقدمه اليسرى.

9' ووكر يتقدم بالكرة في اليمين فيضغط عليه ماونت ويجبره على الخروج بها للتماس.

8' تدرج بالكرة من قبل تشيلسي حتى تصل لألونسو الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

7' ميندي يرسل عرضية من اليسار تخرج بعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

6' رودري يمرر كرة رائعة لدي بروينه في اليسار، فيمرر البلجيكي الكرة لسيلفا الذي يروضها في منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج ضعيفة جدًا وتصل إلى يد كيبا.

5' ستيرلينج يمرر كرة في اليسار لجوندوجان الذي يرسل عرضية أرضية يعترضها آثبليكويتا للركنية.

4' عرضية من اليمين عن طريق محرز يبعدها روديجير.

3' كرة أمامية عالية من دي بروينه تبحث عن ستيرلينج في اليسار، لكن الإنجليزي يصل متأخرًا.

3' بداية معتادة للسيتي بالاستحواذ على الكرة وتراجع تام لتشيلسي.

2' تشليسي على اليمين بالأزرق المعتاد ومانشستر سيتي على اليسار بالأصفر والبرتقالي الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

طقوس الكرة بعد الكورونا حاضرة قبل المباراة، بوقفة حداد على أرواح ضحايا الجائحة ثم جلسة جورج فلويد ضحية العنصرية.

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريثابالاجا

ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستنسين - سيزار آثبليكويتا

ماسون ماونت - نجولو كانتي - روس باركلي

كريستيان بوليسيتش - أوليفر جيرو - ويليان

البدلاء : ماتيو كوفاتشيتش - بيدرو - ويلي كاباييرو - روبن لوفتس تشيك - كورت زوما - تامي أبراهام - جورجينيو - بيلي جيلمور - ريس جيمس.

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إيميريك لابورتي - فيرناندينيو - كايل ووكر

كيفن دي بروينه - رودريجو - إلكاي جوندوجان

بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - رياض محرز

البدلاء : سكوت كارسون - تايلور هاروود بيلس - أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - دافيد سيلفا - تومي دويل - كول بالمر - جابرييل جيسوس - ليروس ساني.

أما فريق مانشستر سيتي فهو صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 83 نقطة، وحقق السيتيزنس فوزاً كبيراً بنتيجة 5-0 في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خاضها أمام بيرنلي.

كان آخر لقاء جمع بين تشيلسي ومان سيتي في الدوري قبل فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1، حيث أحرز نجولو كانتي لاعب البلوز هدف التقدم في الدقيقة 21 من عمر المباراة، وتمكن كيفين دي بروينه لاعب خط وسط الأزرق السماوي من تحقيق التعادل لفريقه في الدقيقة 29، ثم أحرز اللاعب رياض محرز هدف الفوز لفريقه.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة تشيلسي ضد مان سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.