تشيلسي رفض التعاقد مع ليفاندوفسكي!

تشيلسي رفض ليفاندوفسكي؛ هل لوكاكو السبب؟

يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، كان في طريقه إلى الدوري الإنجليزي، تحديدًا تشيلسي، لكن الصفقة لم تتم لرفض البلوز.

كريستيان فالك، الصحفي الألماني، كشف ما دار ولماذا رفض تشيلسي التعاقد مع روبرت، خلال البودكاست الخاص به.

لماذا رفض تشيلسي التعاقد مع ليفاندوفسكي؟

بحسب فالك فإن وكيل الأعمال، بيني زهافي، عرض ليفاندوفسكي على تشيلسي، بطل أوروبا.

النادي اللندني كان عليه دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم البولندي؛ لكن تشيلسي رفض دفع هذا المبلغ ووجده كبيرًا على هداف الدوري الألماني البالغ من العمر 32 سنة.

بايرن لن يتخلى عن روبرت

لم يمنح نادي بايرن مهاجمه البولندي الضوء الأخضر للرحيل إلى تشيلسي أو غيره من الفرق بل يتمسك به.

وكان روبرت هاينر، رئيس بايرن، قد أكد في وقت سابق تمسك ناديه بليفا الذي يتبقى له موسمين في عقده مع الفريق البافاري.

هل طويت صفحة تشيلسي لليفاندوفسكي؟

من المؤكد أن إمكانية ضم تشيلسي لليفاندوفسكي لم تعد موجودة على الأقل هذا الصيف.

بطل أوروبا، المتوج بكأس السوبر الأوروبي قبل أيام، أتم أمس الخميس التعاقد مع مهاجمه السابق البلجيكي روميلو لوكاكو، 28 سنة، قادمًا من إنتر بطل الدوري الإيطالي بصفقة قياسية بلغت 115 مليون يورو.

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