لامبارد مُحبط من هجوم مورينيو على روديجير

المدرب البرتغالي هاجم مدافع البلوز عقب ديربي لندن الأحد الماضي

أعرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن إحباطه الشديد من تصريحات جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، تجاه أنطونيو روديجير مدافع البلوز.

روديجير تعرض لحملة شديدة من العنصرية خلال فوز تشيلسي على سبيرز 2/0، لاشتراكه في واقعة طرد سون هيونج مين مهاجم فريق شمال لندن.

مورينيو سخر من طريقة سقوط المدافع الألماني في لقطة الطرد، وطالبه باللعب كالرجال بدلاً من ادعاء الإصابة على حد قوله، ليخرج لامبارد ليرد على البرتغالي.

وقال مدرب تشيلسي في تصريحات صحفية:"روديجير تعرض لموقف ضخم خلال المباراة بعد معاناته من العنصرية وهتافات بعض جماهير توتنهام ضده، لذلك التشكيك في نزاهته بهذا التوقيت أمر مخيب للآمال بكل تأكيد".

وأضاف:"سمعت التعليقات بعد المباراة، والجميع اتفق على صحة البطاقة الحمراء، ضربة سون لم تكن وحشية ولكنها متعمدة وصحيحة وفقاً لقواعد كرة القدم الحديثة".

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وتابع:"كانت واضحة جداً للجميع، ولا يمكنني التشكيك في روديجير بعدما رأيتها مرة أخرى لذلك وجب علي الدفاع عنه".

ويستعد تشيلسي لمواجهة ساوثامبتون يوم الخميس القادم بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج، وهو في المركز الرابع بـ32 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ49 نقطة.