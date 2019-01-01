تشيلسي يوجه أنظاره صوب باريس في بحثه عن مهاجم
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان إيديسون كافاني لحل أزمته الهجومية.
وكان ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد تحدث عن معاناة الفريق مع تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات بعد مباراة ساوثامبتون الأخيرة.
وقالت "إكسبريس" إن تشيلسي يريد استغلال وضعية كافاني في باريس وعدم رغبته بتجديد عقده والتفاوض لضم المهاجم الأوروجوياني.
كلوب: الفوز بكأس الاتحاد لن يكفي الجميع
العديد من اللاعبين خارج التشكيلة الأساسية لأنديتهم، هل تتوقع رحيل البعض منهم؟ 🙄 pic.twitter.com/G3BJR8G8T9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019
وأخيراً - الكشف عن موعد افتتاح ملعب توتنهام الجديد
وينتهي عقد كافاني مع بي إس جي في 2020 وارتبط في الأشهر الماضية بالعودة من جديد إلى صفوف فريقه القديم نابولي.
وذكرت الصحيفة أن تشيلسي مستعد لدفع 50 مليون يورو من أجل استقطاب كافاني إلى العاصمة الإنجليزية لندن الصيف المقبل.
وكان تشيلسي انتصر على نوتنجهام في كأس إنجلترا بهدفين نظيفين عبر مهاجمه ألفارو موراتا الذي تشير التقارير لاقترابه من إشبيلية.