كلوب: الفوز بكأس الاتحاد لن يكفي الجميع

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن تتويج الفريق بكأس الاتحاد لن يكون كافيًا بالنسبة لمن حوله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على ضرورة التركيز على الفوز ببطولة هذا الموسم بالنسبة له وللفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن تحقيق الفوز بلقب كأس الاتحاد لن يكون كافيًا بنهاية الموسم بالنسبة للجميع.

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وقال كلوب: "عندما يتحدث معي كل من حولي عن الألقاب يبدو الأمر وكأننا يتوجب علينا أن نحقق الفوز بكل بطولة ممكنة نشارك فيها مهما كانت صغيرة".

وأضاف: "إذا حققنا الفوز بكأس الاتحاد الجميع سيقول إننا لم نفز بالدوري الإنجليزي لسنوات طويلة، ولا يمكننا أن نغير ما يفكر فيه الناس".

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وأكمل: "علينا أن نحاول بأفضل ما لدينا في كل مباراة، ليس هذا الموسم فقط، وهذا ما يقوم به الفريق، وهذا ما سنحاول أن نقوم به مرارًا وتكرارًا، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وتعرض لخسارته الأولى الأسبوع الماضي ضد مانشستر سيتي.