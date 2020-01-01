تشيزيني: التدخين سبب رحيلي عن آرسنال

واقعة غريبة يحكيها البولندي

كشف حارس يوفنتوس الحالي فويتشيك تشزيني عن واقعة غريبة كانت من الأسباب وراء رحيله عن ناديه السابق آرسنال وتوتر العلاقة مع المدرب أرسين فينجر.

تشيزني انتقل لناديه الحالي في 2017 بشكل نهائي بعد أن أمضى عامين معاراً مع روما من فريقه القديم اللندني، والذي معه اشتهر وصنع نجوميته.

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وقال البولندي مع " nation": "في ذلك التوقيت كنت أدخن بشكل دائم والمدرب كان يعرف، ولكن فينجر كان لا يريد أن يدخن أحد في غرف الملابس وكنت أعرف ذلك أيضاً".

وأضاف: "بعد اللقاء (الهزيمة من سندرلاند بهدفين نظيفين برأس السنة) قمت بالتدخين بأحد الزوايا بجانب الحمامات، ولكن أحدم شاهدني، كنت أحتاج لذلك بسبب أحداث المباراة".

وواصل الحارس: "لم يكن فينجر من رآني ولكن أحدهم وأخبره، بعد يومين سألني وأخبرته أن الأمر صحيح، قام بعقابي وقال لي ستبتعد عن الفريق لفترة، الأمر كان احترافي ودون أي جدال".

واستمر: "كنت أتوقع أن أعود أساسياً بعد أسابيع ولكن أوسبينا تألق وبقي في مركزه، كان يجب أن أكسب مركزي من جديد ففكرت في الإعارة لأثبت كوني الأفضل، الأمر يبدو غريباً ولكن أحياناً ينجح".

تشيزني تحول للحارس الأساسي رفقة السيدة العجوز في الموسم الحالي والماضي، وثبت أقدامه كأحد أفضل اللاعبين بمركزه في إيطاليا وأوروبا.