بعد تشكيك النصراويين .. مركز التحكيم يرد رسميًا على تورطه في عقوبات قضية "متمردي السعودية"

رد رسمي على اتهامات النصراويين..

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رد محمد باصم، رئيس مجلس إدارة "التحكيم الرياضي السعودي"، على اتهامات جماهير نادي النصر؛ بعد التعديلات الأخيرة في لوائح وقواعد المركز.

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مركز التحكيم أعلن عن تعديلات في لوائحه، من شأنها أن تصعب من قضايا الاستئناف؛ الأمر الذي ربطه جمهور النصر، بإيقاف حارس مرمى الفريق نواف العقيدي تحديدًا.

وقرر النصر بالفعل، "الاستئناف" أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، على قرار لجنة الاحتراف؛ بإيقاف العقيدي "5 أشهر"؛ على خلفية أزمته في معسكر المنتخب الوطني، قبل النسخة الأخيرة من كأس أمم آسيا.

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وفي هذا السياق.. نفى باصم خلال تصريحات مع برنامج "الديوانية"، وجود أي علاقة بين تعديلات المركز والعقوبات الصادرة ضد "متمردي المنتخب السعودي".

وأكد رئيس "التحكيم"، على أن المركز يعمل على هذه التعديلات، منذ فترة طويلة للغاية، قبل اعتمادها بشكل رسمي، والذي تزامن مع قرارات لجنة الاحتراف.

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف، عاقبت مهاجم النصر محمد مران، وثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام، بالإيقاف لمدة شهر، مع الاكتفاء بغرامات مالية ضد قائد الزعيم سلمان الفرج، وظهير العالمي سلطان الغنام.

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