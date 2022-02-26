تشاؤم؟ كلوب يكشف السبب وراء تخليه عن البدل

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول السبب الحقيقي وراء توقفه عن ارتداء البدل خلال مباريات الريدز.

وتعود آخر مرة ارتدى فيها يورجن كلوب بدلة كانت في نهائي الكأس في ويمبيلي 2016 عندما خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بضربات الترجيح.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر الألماني مرتديًا بدلة، الأمر الذي يبدو أنه سيعتمده أمام تشيلسي في نهائي كأس غدًا الأحد.

ماذا قال يورجن كلوب؟

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "أنا لست مؤمنًا بالخرافات بشكل مفرط لكن لن أرتدي بدلة ولكن ليس لأنني مؤمن بالخرافات".

وأضاف: "لن أرتدي بدلة في مباراة كرة قدم إلا إذا كانت قاعدة، إنها ليست مشكلة، أنا لا أذهب متشردًا".

وتابع: "إذا نظرت إلى الصور بعد نهائي دوري أبطال أوروبا (في 2019) وكيف أبدو، حلاقة سيئة، هذا ليس رائعًا لنكن صادقين لكن لن أهتم".

وأردف: "لا يمكنني التفكير في اللعبة حول شكلي، لا أستطيع. لقد حاولت بجد ولم أشعر بالراحة أبدًا"

وواصل: "إذا لم نفز، ستكون قصة كبيرة، إذا فزنا بها فلن يتحدث عنها أحد".

ما الذي قاله عن ملعب ويمبيلي؟

ستكون هذه سابع مباراة تنافسية لكلوب في ويمبيلي منهم نهائين، إذ قال بهذا الصدد: "ذكريات مختلطة، لقد خضت مباراتين نهائيتين وخسرت مرتين، لكن هذا ليس سيئًا للغاية لأنني رجل أحب المرة الثالثة".

وأضاف: "لكن لا توجد مشاعر سيئة، إنه ملعب رائع. لقد أحببته حقًا، كان الأداءان في تلك النهائيات جيدًا جدًا".

واختتم: "2013 عندما كنت مدربًا لبوروسيا دورتموند كان منطقيًا بعض الشيء لكن في 2016 لقد قلبنا الأمور إلى حد كبير في الشوط الثاني، وسجلنا هدفًا جيدًا وكان بإمكاننا الفوز، ويمكن أن تحدث الهزيمة بركلات الترجيح".

وكان بوروسيا دورتموند قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 عندما كان يورجن كلوب مدربًا حينها لأسود الفيستفاليا.

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