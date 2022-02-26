بوسكيتس يبدأ خطته للعب مع ميسي وسواريز بفريق واحد

يفكر لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في التفكير بخوض تجربة أخيرة بعيدًا عن أوروبا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل الاعتزال.

صاحب الـ33 سنة عقده ممتد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2023، ومن غير الواضح إمكانية تمديد هذا العقد في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك بسبب التذبذب الواضح في مستوى بوسكيتس، ومطالب بعض الجماهير بالتخلي عنه والتعاقد مع لاعب بديل.

ماذا يريد بوسكيتس؟

قال الصحفي الإسباني تشافي كامبوس عبر برنامج "أونزي" إن بوسكيتس يفكر في خوض تجربة اللعب بالدوري الأمريكي قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأوضح أن اللاعب قد يقدم على هذه الفكرة الصيف القادم لو أمكن ذلك، أو بعد نهاية عقده في 2023.

وأشار إلى تفكير بوسكيتس في الانتقال إلى نادي إنتر ميامي، للعب مع الثنائي ميسي وسواريز في نفس الفريق، بسبب الصداقة القوية التي تجمع الثلاثي.

هل يوافق ميسي سواريز؟

ومن جانبها أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن العلاقة الجيدة التي تجمع عائلات الثلاثي تجعل الفكرة واردة الحدوث بشكل كبير.

وكشفت عن دخول بوسكيتس في محادثات بالفعل مع إنتر ميامي من أجل الانتقال للفريق في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن يكون مشروع تواجد الثلاثي بفريق واحد أكثر واقعية في موسم 2023/2024 بعد إقامة كأس العالم في قطر هذا العام.

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