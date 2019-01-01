تشان يتراجع عن غضبه ويتعهد بالقتال مع يوفنتوس

بعد أزمة قائمة دوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس، حديثه عن الأزمة الأخيرة باستبعاده من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

تشان خرج في تصريحات صحفية، ليتهم إدارة يوفنتوس بالكذب وكذلك ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعدما أكد الألماني، تلقيه وعوداً بالتواجد بقائمة الفريق بالأبطال، بعد رفض العديد من العروض لضمه.

ومن جانبه تراجع اللاعب عن موقفه الغاضب في تغريدة على موقع "تويتر":"سأظل أشعر بالامتنان تجاه يوفنتوس نظراً للدعم الكبير الذي تلقيته من هذا النادي".

Out of respect to and my team mates, whose success has always been my first priority, I won’t say anything more and will continue fighting on the pitch.



Yours,



Emre — Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019

وأضاف:"يوفنتوس ساعدني كثيراً أثناء فترة إصابتي، واحتراما لكل من في النادي، لن أخرج بالمزيد من التصريحات، وسأصب كامل تركيزي على القتال في الملعب".

ماركيزيو وبن عرفة ونجوم متاحون مجاناً بعد إغلاق الميركاتو

مانشستر سيتي يعلن عن خضوع لابورت لجراحة ناجحة في الركبة

يذكر أن باريس سان جيرمان وبرشلونة، كانا الأكثر اهتماماً بضم لاعب الوسط الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفي.