تشافي يفتح الباب أمام تدريب برشلونة: "كل الاحتمالات قائمة"!

أشعل تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري وأسطورة نادي برشلونة الإسباني الأجواء، بعدما أكد أن كل الاحتمالات قائمة فيما يخص تدريبه للفريق الكتالوني.

تشافي يعد أوفر المرشحين حظًا لتولي تدريب برشلونة إذا قررت إدارة "البلوجرانا" إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي من منصبه.

وأثناء تحليله لمباراة إسبانيا وفرنسا التي تقام مساء الأحد في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، تحدث تشافي عن مستقبله، بالإضافة للحديث عن أسلوب لعب منتخب إسبانيا في الفترة الماضية.

ماذا قال تشافي عن منتخب إسبانيا؟

تصريحات تشافي جاءت عبر قناة "TVE&q

uot; الإسبانية، وأكد خلالها أن أسلوب لعب منتخب إسبانيا هو نفسه الذي كان عليه منذ سنوات.

وقال تشافي: "أرى انعكاسًا لنفسي في أسلوب لعب المنتخب، إنه الأسلوب الذي عملنا به لسنوات عديدة".

وأضاف: "إنه أسلوب الهيمنة الكاملة على الكرة، وهو أسلوب جذاب، ويعمل دائمًا على الهجوم".

ماذا قال تشافي عن لويس إنريكي؟

تشافي تطرق للحديث عن رأيه في لويس إنريكي المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا.

وقال مدرب السد: "يبدو لي أنه مدرب جيد جدًا، ويمتلك القدرات اللازمة، ويطلب الكثير من اللاعبين، وينقل لهم أفكاره خاصة وأننا نمتلك العديد من اللاعبين الشباب الرائعين، ويبدو شجاعًا جدًا بالنسبة لي".

ما هو المنتخب المفضل للفوز بدوري الأمم الأوروبية؟

تشافي تحدث عن المنتخب المرشح للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية قائلًا: "بحصولهم على خبرة أكثر بقليل، ربما أرى منتخب فرنسا مرشحًا بدرجة أكبر قليلًا".

ماذا قال تشافي عن احتمالية تدريب برشلونة؟

وفي ختام حديثه، علق تشافي على الأخبار التي ربطته بتدريب برشلونة في المستقبل القريب.

وقال تشافي: "سيتم تقييم أي عرض ثم سأقرر، لا أعرف إلى أن سيأخذني المستقبل، لكنني منفتح على أي احتمال".

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