"صلاح يستحق الكرة الذهبية، انظر لتأثيره في المباريات الكبرى"

مديح كبير للدولي المصري..

لا تتوقف الإشادات بالنجم محمد صلاح، وهذه المرة أتت من الأسطورة البرازيلية ريفالدو، الذي اعتبر أن لاعب ليفربول يستحق التواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت بالفعل عن قائمة ضمت 30 لاعبًا مرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وظهر صلاح ضمنهم رفقة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

الفرعون المصري يقدم موسمًا مذهلًا مع الريدز حتى الآن، ويظهر في المباريات الكبرى وليس أدل على ذلك من هدفه الخرافي في مانشستر سيتي.

ريفالدو في حديث عن صلاح قال "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم الآن لأن أرقامه مذهلة من ناحية الأهداف والتمريرات الحاسمة، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

كما أضاف "البطولتان من الأصعب في العالم، وعندما تكون جيدًا في الظروف الصعبة، فأنت بالطبع لاعب كبير تستحق أن تتواجد في منافسة الكرة الذهبية".

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لم يكن ريفالدو وحده من أشاد بصلاح، بل انضم إليه مدرب سابق ولاعب شهير في الكرة الإنجليزية، تيم شيروود، الذي قارن بين الفرعون وروميلو لوكاكو.

مدرب توتنهام السابق في هذا الصدد قال "انظروا إلى صلاح، إنه مثال ممتاز، يلعب أمام مانشستر سيتي ونرى إنتاجه في النهاية، إنه ينقلب أمام الفرق الكبيرة".

وقصد هنا شيروود الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها لوكاكو حول أنه لا يقدم الأداء المأمول دائمًا في المباريات الكبرى ويظهر فقط أمام الفرق الصغيرة.

صلاح الآن يتواجد رفقة المنتخب المصري وساعد الفراعنة على الفوز بهدف نظيف على منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم بالإسكندرية.