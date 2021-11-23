تشافي يرفع التحدي: برشلونة قادر على الفوز على بايرن ميونخ

حرص تشافي هيرناندير، المدير الفني الجديد لبرشلونة على رفع معنويات الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بنفيكا الليلة في دوري الأبطال.

حسم التعادل السلبي مواجهة برشلونة وبنفيكا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ليتأزم موقف الفريق الكتالوني قبل الجولة الختامية.

ويتأجل حسم البطاقة الثانية من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا إلى الجولة الأخيرة.

ماذا قال تشافي؟

قال المدرب الكتالوني في تصريحات بعد التعادل السلبي: "تفوقنا كثيرًا على بنفيكا، لو سجلنا هدفًا لكنا الآن نتحدث عن مباراة رائعة للفريق، لأنها كانت كذلك".

وأضاف: "أنا راضٍ جدًا عن موقف الفريق اليوم".

وعن المباراة القادمة وهل يتوقع الفوز بها: "نعم، نحن برشلونة وسنخرج من أجل الفوز، ليس فقط في ميونخ بل في أي ملعب آخر".

وتطرق للحديث عن عودة ديمبيلي: "ديمبيلي لاعب رائع ويمكنه صنع الفارق، المباراة كلها تغيرت بعد دخوله".

أراخو: نشعر بالمرارة .. كنا نريد الفوز

وقال أراخوا عقب نهاية المباراة: "لم نسجل وهذا كان المفتاح الذهبي للتأهل".

وعن ما حدث له في المباراة: "أنا بخير، كان مجرد تشنج لأني لم العب منذ شهرين".

وذكر عودة ديمبيلي: "ديمبيلي لاعب رائع، نعلم جودته ونحتاجه".

وعن تعليمات تشافي: "أن نضغط بشكل عالي، كنا نعرف أنهم فريق قوي ولديهم لاعبين يتمتعوا بسرعة عالية في الهجوم، طبقنا كل شيء ولعبنا مباراة هجومية كان ينقصنا فقط التسجيل".

ثم اختتم: "مباراة بايرن ميونخ صعبة لكنها ليست مستحيلة".

شتيجن: شعورك بالهزيمة؟ لا أبدًا .. لم أفهم السؤال

تحدث حارس المرمى الألماني بعد انتهاء المباراة وقال: "احتاجنا فقط إلى هدف".

وأضاف: "لا أشعر بالهزيمة بل بالفخر، نحن قمنا اليوم بعمل رائع".

وأردف: "قدمنا مجهود كبير والعمل كان جيد لكن للأسف لم نتمكن من تسجيل اي هدف، حاولنا الفوز بأي طريقة لكن لم يكن ذلك مُمكن".

واختتم: "الفوز كان سيحسم كل شيء".

الجدير بالذكر أنّ بايرن ميونيخ ينفرد بصدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة فيما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ 7 نقاط بينما يتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

اقرأ أيضًا:

شرف المحاولة .. أفكار تشافي تتحطم على صخرة واقع برشلونة

ميسي: التواجد مع راموس غريب.. وبرشلونة بعيد عن دوري الأبطال

ريال مدريد وبايرن يخططان لخطف جواهر برشلونة