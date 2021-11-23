ميسي: التواجد مع راموس غريب.. وبرشلونة بعيد عن دوري الأبطال

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على غرابة التواجد في نفس غرفة الملابس مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني السابق.

ميسي أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث خلاله عن منافسته التاريخية مع كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني، ومستقبل كيليان مبابي، إلى جانب الحديث بالطبع عن منتخب الأرجنتين.

ما هو رأي ميسي في مستقبل مبابي؟

في البداية تحدث ميسي عن فكرة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ومستقبل نجم منتخب فرنسا مع باريس سان جيرمان.

وقال ميسي: "في الحقيقة لا أعلم شيئًا، هو فقط ما يعرف ما يدور في رأسه وما الذي سيقوم به".

وأضاف: "كل ما أستطيع قوله إنني سعيد باستمراره معنا، إنه لاعب مهم لنا من أجل القتال على جميع أهداف هذا الموسم، وهو يركز بنسبة 100%".

ماذا قال ميسي عن أرقامه القياسية مع برشلونة؟

ميسي تطرق خلال المقابلة للحديث عن الأرقام القياسية التي حققها في الدوري الإسباني مع برشلونة.

وقال: "اليوم كوني في باريس لا أعطي قيمة لذلك، لدي مباريات كل ثلاثة أيام، ولا يوجد وقت للتفكير في ذلك".

وأضاف: "غدًا عندما أعتزل وأرى كل تلك الأرقام التي كنت محظوظًا بتحقيقها سأعطيها القيمة التي تستحقها، مراجعة ذلك سيكون أمرًا غير اعتيادي".

ماذا قال ميسي عن المنافسة مع رونالدو؟

ميسي تحدث أيضًا عن منافسته مع كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى رأيه في مستوى "صاروخ ماديرا" الحالي.

وقال ميسي: "مانشستر يونايتد فريق قوي للغاية، ولديه لاعبين رائعين، رونالدو يعرف النادي بالفعل".

وأضاف: "الآن هو يتأقلم بشكل مثير للإعجاب، منذ البداية سجل الأهداف كما هي العادة، ولا يواجه مشاكل في التأقلم".

وعن اشتياقه للمواجهة مع رونالدو، قال ميسي: "لقد تنافسنا لوقت طويل في نفس الدوري، كنا نتنافس بشكل فردي، وجماعي من أجل نفس الأهداف".

وأكمل: "لقد كانت المرحلة جميلة جدًا بالنسبة لنا وللمشجعين أيضًا، إنها ذكرى ستبقى جميلة، وستبقى في تاريخ كرة القدم".

من هو مرشح ميسي للفوز بدوري الأبطال؟

ميسي تحدث أيضًا عن دوري أبطال أوروبا، والفرق الإسبانية التي قد تكون مرشحة للفوز باللقب في الموسم الحالي.

وقال: "ريال مدريد دائمًا ينافس، كذلك أتلتيكو مدريد، فيما يمر برشلونة بمرحلة إعادة بناء مع عدة لاعبين شبان، أعتقد أن هناك أندية أفضل من برشلونة".

وأضاف: "لكن هذا لا يعني استبعادهم مستقبلًا، مع وصول تشافي واستعادة بعض اللاعبين يمكنهم النمو والقتال من جديد".

وأردف عن المرشحين الأوفر حظًا للفوز باللقب: "اليوم هناك ليفربول في حالة جيدة للغاية، ثم هناك مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، وأتلتيكو".

وتابع: "هناك عدة فرق تستطيع القتال على دوري الأبطال، والتي أصبحت واحدة من أكثر البطولات تنافسية في السنوات الأخيرة، لوجود عدة أندية تستطيع الفوز باللقب".

ما هو شعور ميسي مع وجود راموس في نفس غرفة الملابس؟

ميسي قائد برشلونة السابق، تحدث عن مشاركة راموس في نفس غرفة الملابس في باريس سان جيرمان.

وقال الأرجنتيني: "في البداية كان الأمر غريبًا بعد عدة سنوات من التنافس، كوننا قادة ريال مدريد وبرشلونة وبعد العديد من المباريات التي تقاتلنا فيها على أرض الملعب".

وأضاف: "لكن ما حدث في ذلك الوقت لم يخرج من أرض الملعب، ولطالما احترمنا بعضنا البعض".

ما هو رأي ميسي في وضع برشلونة؟

ميسي تطرق خلال المقابلة للحديث عن وضع برشلونة، البعيد تمامًا عن المنافسة حاليًا على صدارة الدوري الإسباني، والمهدد كذلك بتوديع دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي: "أريد دائمًا الأفضل لبرشلونة، أنا مشجع للفريق رغم أنني لم أعد ألعب هناك".

وأضاف: "لدي زملاء وأصدقاء في الفريق، أريدهم أن يكونوا بخير، الحقيقة أنهم فقدوا عدة نقاط في الدوري، لكن ما زال هناك الكثير، ولا يوجد لدي شك بأن برشلونة سيعود وينهض".

ماذا قال ميسي عن منتخب الأرجنتين؟

أكد ميسي أن تأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 كان أمرًا مذهلًا.

وقال: "التأهل إلى المونديال كان مذهلًا على المستوى الوطني، لقد تمكنت من تحقيق أحد الأهداف التي كلفتني كثيرًا وهي كوبا أمريكا، لأنني كنت قريبًا منها في عدة مناسبات، ولم أستطع تحقيق اللقب، تأهلنا بعدها إلى كأس العالم بطريقة مذهلة".

وأضاف: "الفوز بلقب كوبا أمريكا ساعدنا كثيرًا، لأن المجموعة أصبحت أكثر ثقة، سنحاول الوصول إلى كأس العالم في أفضل حالة ممكنة، والمواصلة للتنافس مثلما نفعل في كل مباراة".

وعن فرضية مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2022، قال ميسي في ختام حديثه: "أمام إسبانيا أو أي منتخب، أود أن أكون في النهائي، وأحقق هدفًا جديدًا، الحلم دائمًا موجود".

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