تشافي: بيكيه تنازل عن عقده وبديله قد ينضم لنا في يناير

المدافع المخضرم سيظهر ضد ألميريا

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن النادي قد يتعاقد مع مدافع أعسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد اعتزال النجم المخضرم جيرارد بيكيه.

صاحب الـ35 سنة أعلن اعتزاله بشكل صادم، مساء أمس، الخميس، ومن المقرر أن يظهر للمرة الأخيرة في كامب نو خلال لقاء الفريق غدًا ضد ألميريا.

ومن جانبه قال تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء عن إمكانية التعاقد مع بديل لبيكيه:"هل أولويتنا الآن هي التعاقد مع مدافع يلعب بقدمه اليسرى في يناير؟ ربما يحدث ذلك، لدينا الكثير من الوقت للحديث خلال فترة كأس العالم، سنلتقي مع ماتيو أليماني وجوردي كرويف لتحليل الموقف".

وعن إمكانية الاعتماد على شادي رياض:"إنه مميز من الناحية البدنية ويتعامل بشكل جيد مع الكرة وأمامه مستقبل مبهر مع الفريق".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنه من بين 25 سؤالًا لتشافي بالمؤتمر الصحفي لمباراة ألميريا، جاء 21 منهم عن بيكيه واعتزاله الصادم، ليقوم مدرب برشلونة بمدح شريكه السابق الذي لعب معه من 2008 وحتى 2015.

وأوضح تشافي:"سندخل المباراة للضغط على ريال مدريد في سباق الصدارة، وسنودع كذلك بيكيه الذي يستحق كل الثناء، كنت محظوظًا باللعب معه وتدريبه أيضًا، هناك بعض الظروف السلبية التي دفعته للاعتزال، كان لديه عقد وقرر تركه في بادرة عظيمة وسيظل أسطورة للنادي".

وواصل حديثه:"أجرينا محادثة في الصيف وأخبرته بخططي له، لقد كان أحد أصعب أيام مسيرتي التدريبية، الأمر حدث لنا جميعًا عندما يأتي الوقت الذي لا تشعر فيه أنك مفيد".

وتابع:"كنت مضطرًا لاتخاذ العديد من القرارات الصعبة، في البداية مع داني ألفيش والآن بيكيه، هناك محادثة أجريناها لن أكشف عن تفاصيلها، إنه لأمر محزن برؤية اللاعبين أو الزملاء أو الأصدقاء يقولون وداعًا بهذه الطريقة".

وأنهى حديثه:"سنعتمد عليه أمام ألميريا، هل هو الأفضل في تاريخ برشلونة؟ لا أريد عدم احترام أي شخص، هناك أيضًا ميجيلي وكارليس بويول، لكن بيكيه هو أحد أفضل المدافعين في التاريخ مثل جون تيري وريو فيرديناند وبيكنباور وفرانكو باريزي".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول.