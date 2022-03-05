تشافي: إنييستا أعظم موهبة رأيتها، ولن أكشف تفاصيل اجتماعي بهالاند!

رفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، نفي الأنباء المنتشرة حول اجتماعه بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند من أجل إقناعه للقدوم بالفريق في الصيف.

انتشرت العديد من التقارير الصحفية الفترة الأخيرة، حول اجتماع الثنائي في مدينة ميونخ الألمانية، بالإضافة لأنباء أخرى حول اتفاق برشلونة على ضم أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي بالمجان.

ومن جانبه كشف تشافي عن حقيقة كل ذلك، خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق غدًا، الأحد، ضد إلتشي بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وعلق تشافي على أنباء اجتماعه بهالاند:"لا يمكنني إعطاء تفاصيل، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا نعمل هنا من أجل الحاضر والمستقبل، وسنعلن لو حدث أي شيء رسمي مثلما حدث مع بابلو توري".

حقيقة التعاقد مع أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي:"لم يحن الوقت للحديث عن هذه الأشياء، نحن الآن في الحاضر وغدًا نلعب ضد إلتشي ولا يمكن الحديث عن التعاقدات المستقبلية الآن رغم تخطيطنا لبعض الأشياء".

وقال عن ريكي بوتش:"لديه منافسة شرسة، إنه لأمر مخز لأنه يتدرب جيدًا ويظهر احترافية واضحة، أشعر بالسوء لأنني لم أتمكن من منحه المزيد من الدقائق".

وأضاف:"أمامه لاعبون رفيعو المستوى وهو يتحسن بشكل يومي ونحن نتابع تطوره كما هو الحال مع الجميع".

وعن مركز المهاجم:"لدينا خمس مباريات في أسبوعين، سيكون من المهم تنظيم الدقائق في ظل الإرهاق المحتمل وعدم الراحة، لدينا من 7 إلى 9 لاعبين يمكنهم اللعب بشكل مثالي في خط الهجوم وأنا سعيد بهذه المنافسة".

احتمالية قدوم كيليان مبابي وهالاند إلى الدوري الإسباني:"كلما زاد عدد اللاعبين من هذا المستوى سيؤدي ذلك بالطبع إلى تحسن البطولة وجعلها أكثر جاذبية".

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التجديد لداني ألفيش:"لم نتحدث بعد ولكنه يقدم مستويات جيدة وينشر حالة من الاحترافية بالفريق وبالنسبة لي هو مثال للجميع، أتمنى أن يستمر لكن الأمر يعتمد على عدة أشياء".

مقارنة بيدري بالنجم أندريس إنييستا:"لقد تأثرت بشكل طبيعي بالثناء عليه، هو يذكرني بأندريس، لقد أكدت بالفعل أن المقارنات بغيضة، بغض النظر عن الانتقاد الذي وجهه لي، ورغم المستوى المبهر لبيدري، فإن العمل الذي قام به إنييستا لا يضاهى، فهو أعظم موهبة رأيتها".

قدوم بابلو توري:"لقد شرحنا له المشروع أن لدينا كرة قدم تعتمد على الموهبة، وعرضت عليه النموذج والظروف، كنا قريبين منه ومن عائلته واتخذ القرار في النهاية، بالنسبة لنا فهو توقيع رائع للحاضر والمستقبل".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا ضد إلتشي، وهو في المركز الرابع بجدول الليجا بـ45 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن ريال مدريد المتصدر.

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