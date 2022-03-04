الصين تلغي بث الدوري الإنجليزي وتدافع عن روسيا!

كشفت تقارير صحفية عديدة أن الصين قد تقرر منع بث الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي عبر القنوات التلفزيونية التي تبث داخل الدولة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكدت أن مظاهر دعم أوكرانيا في الصراع الدائر أزعجت الجانب الصيني.

وكانت الصين قد استنكرت العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا عقب إعلان الهجوم على أوكرانيا قبل أيام.

وألقت الصين اللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو فيما يجري من أحداث على أرض الواقع مؤكدة أنهم من استفزوا روسيا للقيام بهذا الهجوم.

وتستعد رابطة الدوري الإنجليزي لتقديم الدعم بشكل موحد في الجولة المقبلة من البطولة والتي تبدأ مساء السبت.

وسيرتدي قادة الفرق الـ 20 شارات قيادة عليها العلم الأوكراني كما سيتم وضعه على شاشات الملاعب مع بعض عبارات الدعم.

جدير بالذكر أن الجولة تبدأ ظهر السبت بمواجهة بين ليستر سيتي وليدز وتنتهي مساء الإثنين بمواجهة توتنهام وإيفرتون وتشهد مواجهة قوية في بين مانشستر يونايتد وسيتي.