تشافي وإنييستا وجوارديولا يناشدون ميسي البقاء في برشلونة

هل يبقى أم يرحل ليو؟

ناشد الثلاثي تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا، وبيب جوارديولا نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل.

مصير ليو ميسي حتى الآن لم يحسم في ظل عدم إعلان الأرجنتيني قراره بخصوص عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

ماذا قال تشافي عن مستقبل زميله السابق في برشلونة؟

مدرب السد الحالي تحدث مع "TV3" بتقرير أعدته خصيصاً عن مستقبل ميسي: "فكرة أنه لم يشعر بالسعادة في النادي الذي عاش فيه حياته أمر يشعرني بالحزن".

وأكمل: "لابد وأن الأمور كانت سيئة للغاية ليشعر بالحزن، ليو إذا كان سعيداً تملك الحظوظ الأفضل لتحقيق البطولات، كل المؤشرات تقول إنه لم يكن سعيداً".

وواصل تشافي: "امتلكنا اللاعب الأفضل في العالم والتاريخ ولكن لم نستفد منه بالشكل الصحيح".

ماذا قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا؟

وعلق بيب على مستقبل لاعبه السابق بنفس التقرير مع "TV3" قائلاً: "إذا كان يبحث عن بيئته الطبيعية، فلن يجد أفضل من برشلونة".

وسبق وأكد بيب على تمنيه باستمرار ميسي لاعباً مع برشلونة رغم الحديث عن وجود اهتمام من مانشستر سيتي بضمه.

كيف علق إنييستا على مصير ليونيل ميسي؟

قال إنييستا بنفس التقرير: "أتمنى مثل الجميع أن يستمر ليو هنا حتى يوم اعتزاله، برشلونة بدون ليو أقل".

إنييستا سبق وطالب في أكثر من مناسبة ناديه بالتحرك وتلبية مطالب ميسي وعدم السماح له بالرحيل عن الفريق.

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