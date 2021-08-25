تسريبات تكشف اسم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

مفاجأة بعض الشيء؟

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثي كيفن دي بروينه وجورجينيو ونجولو كانتي لجائزة الأفضل في القارة العجوز عن عام 2021، وقد سُرب اسم من سيتوّج بهذا اللقب الغالي.

ووفقًا لما أوردته الصحافة الإيطالية، فإن تسريبات من مصادر بالاتحاد الأوروبي قد قالت أن الفائز بها سيكون نجم تشيلسي جورجينيو متفوقًا على زميله كانتي ومنافسه دي بروينه.

صاحب الـ29 عامًا قدّم موسمًا للتاريخ سواءً على صعيد الأندية أو المنتخبات، حيث نجح في قيادة تشيلسي لدرع دوري أبطال أوروبا، إلى جانب التتويج مع إيطاليا بيورو 2020.

وعلى الرغم من أن كانتي هو الآخر كان استثنائيًا للغاية مع تشيلسي، لكن ربما أن المشاركة المتواضعة لفرنسا في اليورو في مقابل تألق جورجينيو مع إيطاليا جعلت كفة الأخير تميل عن كفة الفرنسي.

خطوة التتويج بجائزة الأفضل في أوروبا تمنح جورجينيو أملًا كبيرًا في أن يتمكن من تحقيق جائزة الكرة الذهبية رغم المنافسة الشرسة من أساطير الساحرة المستديرة.

موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2021، القنوات الناقلة وقوائم المرشحين

إذا حقق الإيطالي ذلك فإنه سيكون جورجينيو ثاني لاعب منذ 2008 بعد لوكا مودريتش يتوج بهذه الجائزة بعيدًا عن الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكانت القائمة النهائية لأفضل اللاعبين في أوروبا قد خلت من أسماء رونالدو وميسي وحتى الفائز بالجائزة العام الماضي روبرت ليفاندوفسكي، وشملت ثلاثي من الدوري الإنجليزي فقط للمرة الأولى في التاريخ.

ويُعد نجم ليفربول فيرجيل فان دايك هو آخر المتوجين بالجائزة من الدوري الإنجليزي، عندما تحصل عليها في النسخة قبل الماضية، وبشكل عام لم يسبق لأي إيطالي أن تُوِّج بهذا اللقب.