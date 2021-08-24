موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2021، القنوات الناقلة وقوائم المرشحين

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2021، الموعد والقنوات الناقلة، القوائم النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أوروبا وبقية الفئات

يقيم الاتحاد الأوروبي في كل عام حفل الجوئز الخاصة به للاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في أواخر أغسطس، وذلك بالتزامن مع سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

في عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط وعودته بعد فرتة طويلة، أقيم حفل توزيع جوائز اللاعبين في سويسرا في أكتوبر.

لكن هذا العام سيعود حفل تقديم جوائز الاتحاد الأوروبي إلى موعده، وسيقام في إسطنبول في 26 أغسطس 2021، وهنا سنتعرف عن كل شيء عن حفل هذا العام.

ما هي جوائز الأفضل في أوروبا؟

جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا هي جائزة سنوية تمنح منذ عام 2011 من قبل الأتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم يلعب في قارة أوروبا، وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني حين ذاك هو من أنشأ هذه الجائزة بعد دمج جائزة الاتحاد الأوروبي مع جائزة الكرة الذهبية وكانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

حيث كانت تسمى من قبل بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجائزة للاعب الذي قدم أداءاً استثنائياً في الموسم الكروي بداخل القارة العجوز، وكانت بدايتها منذ عام 2005 وحتى موسم 2009-10 عندما فاز إنتر ميلان بجميع الجوائز المتاحة في هذا الموسم قبل أن يتم إيقافها وأنشاء الجائزة الجديدة لليويفا، ويتم الإعلان عن الفائزين سنوياً في شهر أغسطس من كل عام في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

وهي جائزة خاصة بأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا للرجال فقط وينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الجائزة تعطى لأفضل لاعب عن الموسم كاملاً بغض النظر عن جنسيته، شريطه أن يلعب لإحدى أندية كرة القدم المشاركة في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي، ويتم الحكم على اللاعبين من خلال النظر إلى مستوياتهم مع أنديتهم في البطولات القارية والمحلية وأضاً مع منتخابتهم الوطنية، وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2013 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إضافة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2021؟

موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا هو يوم الخميس 26 أغسطس 2021، وسيقام هذا العام في مدينة إسطنبول بتركيا.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أوروبا 2021؟

تذاع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قناة بي إن سبورتس، كما تذاع أيضًا جميع الفعاليات الخاصة بالويفا، وعلى رأسها حفل جوائز الأفضل

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2021 الخميس 26 أغسطس 2021 beIN SPORTS NEWS إسطنبول، تركيا

ما هي فئات الجائزة؟

كانت في البداية تقتصر جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا فقط، قبل أن يتم إضافة أفضل لاعبه في أوروبا منذ موسم 2012-13، واليوم أصبحت فئات الجوائز أكثر.

الفئة أفضل لاعب في أوروبا أفضل لاعبه في أوروبا أفضل مدرب فرق رجال في أوروبا أفضل مدرب / مدربة فريق سيدات في أوروبا أفضل حارس مرمى أفضل مدافع أفضل لاعب وسط أفضل مهاجم أفضل حارسة مرمى أفضل مدافعة أفضل لاعبة وسط أفضل مهاجمة أفصل لاعب في الدوري الأوروبي

جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021 تتكون من الثلاثي كيفن دي بروينه وجورجينيو ونجولو كانتي.

اللاعب الفريق المنتخب كيفن دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا جورجينيو تشيلسي إيطاليا نجولو كانتي تشيلسي فرنسا

الفائزون بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل:

موسم اللاعب الفريق / المنتخب 2010-11 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2011-12 أندريس إنييستا برشلونة / إسبانيا 2012-13 فرانك ريبيري بايرن ميونخ / فرنسا 2013-14 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2014-15 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2015-16 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2016-17 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2017-18 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا 2018-19 فيرجيل فان دايك ليفربول / هولندا 2019-20 روبيرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ / بولندا

جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2021

ثلاثة لاعبات في نادي برشلونة هن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في أوروبا هذا العام، هن جينيفر هيرموسو وليكي مارتينس وأليشيا بوتياس.

اللاعبة الفريق المنتخب جينيفر هيرموسو برشلونة إسبانيا ليكي مارتينس برشلونة هولندا أليشيا بوتياس برشلونة إسبانيا

الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا من قبل:

الموسم اللاعبه الفريق / المنتخب 2012-13 نادين آنجرير فرانكفورت / ألمانيا 2013-14 نادين كيسلر فولفوسبورج / ألمانيا 2014-15 سيليا شاشيتش فرانكفورت / ألمانيا 2015-16 آدا هيغربرج ليون / النرويج 2016-17 ليكه مارتينس برشلونة / هولندا 2017-18 بيرنيلي هاردر فولفسبورج / الدنمارك 2018-19 لوسي برونز ليون / الولايات المتحدة 2019-20 بيرنيلي هاردر فولفسبورج / الدنمارك

جائزة أفضل مدرب في أوروبا 2021

هذه الجائزة تتواجد للمرة الثانية فقط،وقد فاز بها العام الماضي مدرب نادي بايرن ميونخ السابق هانز فليك، أما القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021 تتكون من الثلاثي بيب جوارديولا وروبيرتو مانشيني وتوماس توخيل.

المدرب الفريق / المنتخب الجنسية بيب جوارديولا مانشستر سيتي إسبانيا روبيرتو مانشيني إيطاليا إيطاليا توماس توخيل تشيلسي ألمانيا

جائزة أفضل مدرب / مدربة في أوروبا 2021

هي جائزة جديدة من العام الماضي أيضًا، وقد فاز بها في النسخة الأخيرة جيان لوك فاسيير مدرب نادي ليون، أما المرشححون هذا العام فهم لويس كورتيس وبيتر جيرهاردسون وإيما هايس.

المدرب / المدربة الفريق / المنتخب لويس كورتيس برشلونة بيتر جيرهاردسون السويد إيما هايس تشيلسي

جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2021

فاز بالجائزة العام الماضي حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، والمرشحون الثلاث هذا العام هم تيبو كورتوا وإدوارد ميندي وإيدرسون.

اللاعب الفريق الحالي المنتخب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا إيدرسون مانشستر سيتي البرازيل إدوارد ميندي تشيلسي السنغال

جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا 2021

فاز بالجائزة العام الماضي مدافع بايرن ميونخ يوشوا كيميش، والمرشحون الثلاث هذا العام هم سيزر آثبليكويتا وروبين دياس وأنطونيو روديجير.

اللاعب الفريق الحالي المنتخب سيزار آثبليكويتا تشيلسي إسبانيا روبين دياس مانشستر سيتي البرتغال أنطونيو روديجير تشيلسي ألمانيا

جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا 2021

فاز بالجائزة العام الماضي متوسط ميدان مانشستر سيتي كيفن دي بروينه وهو مرشح هذا العام بالإضافة إلى ثنائي تشيلسي نجولو كانتي وجورجينيو.

اللاعب الفريق الحالي المنتخب كيفن دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا جورجينيو تشيلسي إيطاليا نجولو كانتي تشيلسي فرنسا

جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2021

فاز بالجائزة العام الماضي مهاجم بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي، وهو مرشح هذا العام رفقة الثنائي هالاند ومبابي.