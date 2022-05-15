تسريبات تثير القلق في مانشستر يونايتد حول رحيل رونالدو

ظهرت حالة من التفاؤل لدى عشاق مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة، بسبب بعض العلامات بخصوص بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الأمر بدأ بتصريحاته حول إريك تين هاج المدرب الجديد للشياطين الحمر، والتي أبدى فيها تطلعه للعمل مع المدرب الهولندي في أولد ترافورد.

وجاءت إشارة أخرى بعد ظهور بعض الصور المسربة لصاحب الـ37 سنة، وهو يقوم بالترويج للقمصان الجديدة للفريق للموسم القادم.

ويأتي ذلك وسط شائعات رحيل النجم البرتغالي، بسبب الموسم المتواضع لفريقه، وخروجه من كل البطولات وعدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، واقتصار طموحه على التواجد بالدوري الأوروبي.

ولكن قالت صحيفة "مانشستر نيوز إيفينينج" إن ظهور رونالدو بحملة ترويجية لقميص يونايتد الجديد لا يعني أي شيء، ولا يقضي على أي شكوك حول مستقبل اللاعب.

واستشهدت بما حدث للاعب نفسه بمشاركته في الحملة الترويجية لقميص ريال مدريد قبل رحيله عن النادي في 2018 إلى يوفنتوس.

وبعدها قام رونالدو بالشيء ذاته خلال الصيف الماضي، بالترويج لقميص يوفنتوس قبل عودته إلى مانشستر بالساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

EXCLUSIVE: Home, Away and Third Manchester United Kits for 22/23 season.



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ويستمر بذلك الجدل حول مصير الدولي البرتغالي، وسط اهتمام من بعض الأندية في أوروبا وخارجها بالحصول على خدماته، قبل انتهاء عقده مع مانشستر في يونيو 2023.

يذكر أن رونالدو سجل 24 هدفًا وصنع 3 أهداف في 39 مباراة مع الشياطين الحمر بكل البطولات هذا الموسم.

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