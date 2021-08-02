مفاجأة.. "الخوف" ضيع على جلطة سراي فرصة ضم هالاند

فوت جلطة سراي صفقة كانت ستجلب ذهبًا إلى الفريق التركي.

بحزن عميق كشف المدرب التركي المخضرم فاتح تريم تفاصيل تفويت ناديه جلطة سراي التعاقد مع النرويجي إرلنج هالاند لاعب بوروسيا مورتموند الألماني.

الخوف مما سيحدث في تركي في حال تعاقدهم مع لاعب شاب غير معروف مقابل 9 ملايين يورو أبعد جلطة سراي عن كنز ظفر به بوروسيا دورتموند.

هل كان هالاند في طريقه إلى جلطة سراي؟

تحدث تريم مع الصحافة وقال: "كما تعلمون، رأينا عدد من اللاعبين، الأبرز من بينهم كان إرلنج هالاند".

كشافو جلطة سراي شاهدوا هالاند خلال بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في عام 2019 وفي مباراة في الدوري النرويجي.

وواصل مدرب جلطة سراي حديثه عن هالاند "هاتفني الكشافون من وقتها وأخبروني أن علينا التحرك سريعًا لأن كثير من الكشافين يتابعونه؛ لو لم نتحرك سريعًا سيختطفونه. لو لم يكن لدينا حد وقتها لكنا وقعنا معه مقابل 8 أو 9 ملايين يورو".

لماذا فوت الفريق التركي فرصة التعاقد مع هالاند؟

الخوف من الانتقادات في تركيا أبعد هالاند عن جلطة سراي.

يقول فاتح "هو أهم لاعب أوروبي حاليًا. تواصنا معه ومع والده عبر مارتن لينيس، لاعب نرويجي يلعب في جلطة سراي ومن نفس بلدة إرلنج".

وتابع تريم بندم "كنا قريبين من الوصول لاتفاق معه لكن لسوء الحظ لم نرد تخيل ما سيحدث في تركيا لو وقعنا مع لاعب غير معروف، عمره أقل من 20 سنة مقابل 8 أو 9 ملايين يورو، ولم يغادر النرويج من قبل. الآن قيمته التسويقية 150 مليون يورو".

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