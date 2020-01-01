تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

قرار جديد من تركي آل الشيخ.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تقديم استقالته من منصبه رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا، يعلن خلاله عن قراره بتقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وجاء نص المنشور كالآتي: "قررت بعد التفكير كثيرًا، تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير، وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعًا ومحبًا، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مسبقًا عن استقالته من رئاسة الأهلي، ولكن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب رفضت الاستقالة.

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وشهدت علاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي توترًا كبيرًا منذ فترة، بسبب خلاف حدث بينه وبين مجلس إدارة القلعة الحمراء، لتعود العلاقة خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما يحل ضيفًا على فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل 7 مارس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز ذهابًا بهدفين دون رد، باللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء السبت الماضي.