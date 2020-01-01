الأهلي يشيد بجماهيره ويشكر الشرطة بعد مباراة صن داونز

الأهلي يوجه رسالة شكر إلى جماهيره.

أشاد النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بالدعم من جانب جماهير القلعة الحمراء، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، التي أقيمت يوم السبت الماضي.

الأهلي حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن الالتزام والتعاون جاء من جانب الجماهير، مع كل الجهات التي قامت بتنظيم المباراة، وفي مقدمتها رجال الشرطة، بعد دورهم الكبير في المباراة.

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وأكد الأهلي على أن المباراة شهدت تناغم وتفاعل من الجانبين، وحرص الجميع على المصلحة العامة، وتوفير كل الدعم للأهلي خلال تلك المباراة المهمة.

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وأضاف الأهلي خلال بيانه، أن هذا الأمر ليس بجديد على جماهير الأهلي التي تضرب المثل دائمًا في الالتزام والانضباط السلوكي كعادتها، والتي دائمًا ما تكسب الرهان في انحيازها لمصلحة ناديها وبلادها.

كما أشاد الأهلي بدور رجال الشرطة خلال المباراة، لأنهم كانوا في قمة تعاونهم مع كل العناصر، وهو ما جعل المباراة تخرج بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي وجماهيره الوفية، وجهات التنظيم جميعًا، التي لم تدخر جهدًا طوال الوقت للمساهمة في الصورة المشرفة لكل شيء خاص بالمباراة.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفيه الخروج من المباراة متأخرًا بفارق هدف على أقل تقدير، من أجل حسم الصعود إلى نصف النهائي.