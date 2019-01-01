تركي آل الشيخ عن علاقته بالزمالك: غربة وكأسد في البحر

لم يشعر مالك بيراميدز السابق براحة خلال دعمه للقلعة البيضاء

أكد تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي الحالي والرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، أنه كان يشعر بغربة خلال فترة دعمه لنادي الزمالك، موضحًا أنه شعر وكأن لا قيمة له.

علاقة الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء تطورت بالقلعة البيضاء ورئيسها مرتضى منصور، بعدما دخل الأول في خلافات مع مجلس الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

ودعم آل الشيخ الفارس الأبيض بعديد الصفقات منها التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب الوسط، بجانب راتب السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للفريق.

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وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لبرنامج "نجم الجماهير" بسؤاله عن إمكانية المساواه بين الأهلي والزمالك في الدعم: "إحساسي في السنة والنصف الأخيرة كأسد في البحر وليس باليابس، عندما يكون الإنسان في بيئة خارج بيئة النادي الذي يدعمه، يشعر بغربة، والأسد في البحر كأن ليس له قيمة".

وانتقل مالك ألميريا الإسباني للحديث عن مشروع اكتشاف المواهب في مصر، والذي كان قد أطلقه إبان ملكيته لنادي بيراميدز: "أحلم بأكاديمية تجمع المواهب من كافة نجوع مصر وتعمل على تطويرها، أريد إحضار طاقم من الكشافة والمدربين الأجانب، لأنني أشعر أن هناك مئات بل آلاف مثل محمد صلاح ومحمد أبو تريكة في مصر، يحتاجون لمدرب يكتشفهم".

يذكر أن تركي آل الشيخ خاض الموسم الماضي تجربة الاستثمار بمصر بشراء نادي الأسيوطي وتحويل اسمه إلى بيراميدز، لكنه قام ببيعه بنهاية الموسم للإماراتي سالم الشامسي، بعد دخوله فترة من الأزمات مع الجماهير والاتحاد المصري.

وأعلن آل الشيخ خلال الفترة الماضية تصالحه مع مجلس الأهلي وجماهيره، وتنازله عن كافة القضايا التي رفعها عليهم خلال العام الماضي، مؤكدًا عودته داعمًا للكيان.