تركي آل الشيخ يعلن تدخله للإفراج عن جمهور الأهلي

لافتة طيبة من الرئيس الشرفي السابق للأهلي تجاه الجماهير

أكد تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي الحالي والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري السابق، تدخله للإفراج عن جمهور القلعة الحمراء، الذين تم القبض عليه بسبب، معلنًا تكفله بكافة المصاريف.

جمهور المارد الأحمر قام بسب رئيس النادي الشرفي السابق خلال مواجهة تاونشيب بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، على إثر الخلافات بين آل الشيخ ومجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقامت قوات الأمن التي كانت متواجدة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالقبض على عدد من الجماهير خلال اللقاء.

آل الشيخ كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم أكن أعلم أن هناك عدد من جماهير الأهلي بعد سب والدتي، اتخذ ضدهم إجراء نظامي، أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي".

وأضاف: "سأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلًا بكافة المصاريف، ومساعدتهم بعد ذلك".

يذكر أن آل الشيخ أعلن مؤخرًا تنازله عن كافة القضايا التي رفعها من قبل إبان فترة الأزمات مع مجلس الأهلي، مشددًا على عودته داعمًا للكيان ومحب له. (طالع التفاصيل)

رئيس ألميريا أرسل اليوم الثلاثاء، وفدًا إلى منزل رئيس القلعة الحمراء، للاطمئنان على صحته، بعدما عانى من آلام شديدة في الظهر خلال الفترة الماضية، ولم يتحدد بعد حاجته لتدخل جراحي من عدمه.

ورد الخطيب بتوجيه الشكر للرئيس الشرفي السابق للأهلي، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية. (طالع التفاصيل)