"طال عمره حبيب أمه" شرط آل الشيخ لمواجهة الأهلي وحقيقة توسطه لتريكة

مباراة ودية محتملة بين الأهلي وألميريا

رحب تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي الحالي، والرئيس الشرفي للأهلي ومالك ألميريا الإسباني السابق، بخوض فريقه الإسباني مواجهة ودية أمام الشياطين الحمر.

الوزير السعودي كان مالكًا لنادي بيراميدز المصري الموسم الماضي، في تجربة استثمار استمرت موسم وحيد، قبل أن يقوم ببيعه إلى الإماراتي سالم الشامسي، بنهاية الموسم.

تركي آل الشيخ عن علاقته بالزمالك: غربة وكأسد في البحر

وعقب نهاية مهمته مع بيراميدز، اتجه آل الشيخ للاستثمار بإسبانيا، حيث قام بشراء نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وينافس بقوة على الصعود للدرجة الأولى.

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لبرنامج "نجم الجماهير": "جائز أن تجمع الأهلي وألميريا مباراة، بل أننا ندفع أموالًا للمارد الأحمر كي يقبل، لكن هناك شرطين؛ الأول أن يكون الاستاد ممتلئ بالجماهير، والثاني أن يهتف جمهور الأحمر هتاف واحد هو طال عمره حبيب أمه".

وتطرق آل الشيخ لقضية أخرى ألا وهي التوسط لعودة محمد أبو تريكة إلى مصر مرة أخرى: "في فترة قطع شوطًا في هذا الأمر، أنا أتمنى أن يعود إلى بلده ويحكم عقله، وأن تحل كل الأمور وفق ما يراه المسؤولون بمصر وقضائها العادل، من المؤكد أنهم أحن عليه مني".

يذكر أن تركي آل الشيخ أنهى استثمار بمصر بعد فترة من الخلاف مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجمهور واتحاد الكرة.

آل الشيخ أعلن مؤخرًا تنازله عن كافة القضايا التي رفعها من قبل إبان فترة الأزمات مع مجلس الأهلي، مشددًا على عودته داعمًا للكيان ومحب له. (طالع التفاصيل)

رئيس ألميريا أرسل أمسالثلاثاء، وفدًا إلى منزل رئيس القلعة الحمراء، للاطمئنان على صحته، بعدما عانى من آلام شديدة في الظهر خلال الفترة الماضية، ولم يتحدد بعد حاجته لتدخل جراحي من عدمه.

ورد الخطيب بتوجيه الشكر للرئيس الشرفي السابق للأهلي، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية. (طالع التفاصيل)