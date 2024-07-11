"تركوه يغرق" .. الشيخي يتهم وزارة الرياضة بقلة تقدير الأهلي والدليل في 3 مواقف!

الأهلي يستعد لموسم النخبة الآسيوية..

بعد موسم صعب في دوري يلو للدرجة الأولى، عاد الأهلي في الموسم الماضي لدوري المحترفين، بل واستطاع أن ينتزع مكانًا بين النخبة الآسيوية، متفوقًا على الاتحاد والشباب، ليحتل المركز الثالث في دوري روشن، ويرافق الأهلي والنصر إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم ذلك، إلا أن محمد الشيخي، مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، قد أكد أن النادي لم يحظَ بمكانة أفضل في قلب المسؤول، عن علاقة وزارة الرياضة بالأهلي، مستدلًا بثلاث وقائع، تؤكد عدم التقدير كفاية بالراقي.

ونشر الشيخي رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "في علاقة وزارة الرياضة بالنادي الأهلي، كنا ننتظر أن يكون لهذا الكيان مكانة أفضل في (قلب) المسؤول، إلا أن بعض الوقائع خالفت التوقيعات ومنها هذه الحالات..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحالة الأولى: عندما كان الأهلي يعاني الأمرّين إداريًا قبل سقوطه، لم يتدخلوا رغم الطلب الرسمي من أعضاء الجمعية العمومية، وتركوه يغرق، على الرغم أنهم في حالات أقل أهمية غيروا إدارتي النصر والشباب - السويكت والثنيان -.

حالة أخرى: وليد معاذ يكشف في لقاء تلفزيوني أنه يعاني من عدم تجاوب المسؤول، وفي الموسم الذي حقق فيه كل الألقاب الممكنة، غادر وليد معاذ وترك لهم الجمل بما حمل، لتشهد أندية الصندوق تغييرًا في نادٍ واحد، واستقرارًا في ثلاثة أندية.

حالة ثالثة: في أولى سنوات برنامج الاستقطاب، كل أندية الصندوق، تم دعمها بلاعب سوبر ستار بمجموعة خمسة لاعبين لكل نادٍ، فيما كانت قيمة لاعبي الأهلي الأقل بالأرقام دون لاعب سوبر ستار.. هذا العام ما الذي سيحدث؟ ننتظر ونرى!".

يأتي ذلك رغم تصريح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين والمشرف على برنامج الاستقطاب، في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، بأنه تم دعم الأهلي بـ6 محترفين في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وسط دعم الاتحاد والهلال والنصر بـ5 لاعبين، مؤكدًا أن الصفقات قد جاءت بناءً على طلبات الأندية، ولم يتم توجيه لاعب من نادٍ إلى آخر، فضلًا عن عدم اعتبار البرنامج هو المصدر الوحيد لاستقطاب اللاعبين.