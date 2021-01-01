ترضية لكبار السوبرليج؟ الكشف عن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

أجواء حرب في القارة العجوز

تم الكشف عن الشكل المقترح من الاتحاد الأوروبي "يويفا" لمسابقة دوري أبطال أوروبا بداية من 2024 بعد الإعلان عن مسابقة السوبرليج من عمالقة القارة العجوز.

12 نادياً من كبار القارة أعلنوا في بيان مساء الأحد عن تأسيس السوبرليج، وسط تهديد بعقوبات للأندية ولاعبيها. القصة كاملة من هنا.

وذكرت "DW" الألمانية أن النظام الجديد سيرفع عدد الفرق إلى 36 بدلاً من 32، وسيبدأ تطبيقه في 2024.

وسيكون هناك مقاعد خاصة لكبار القوم أصحاب التاريخ بعيداً عن تأهلهم من عدمه، الخطوة التي فُسرت أنها قد تكون ترضية للأندية الكبرى.

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وأضاف التقرير أن سيتم إلغاء نظام دور المجموعات وستلعب البطولة من دورٍ واحد، ويتأهل أول ثمانية للدور ربع النهائي.

وسيلعب كل فريق على الأقل 10 لقاءات، مما يمنح الفرصة لتحقيق عوائد مادية أكبر للأندية المشاركة.

وينتظر أن يعلن رسمياً عن الشكل النهائي عقب الاجتماع الخاص بالاتحاد الأوروبي مساء اليوم، والذي ينتهي في الثانيةٍ عصر.