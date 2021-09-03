جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الممتاز 2021-2022

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022 ..

تتجه الأنظار بشكل كبير هذا الموسم، لمتابعة الدوري الفرنسي، خاصة بعد وصول ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة لم تكن متوقعة قياسية للفريق الباريسي.

وقبل انتقال البرغوث الأرجنتيني إلى صفوف باريس سان جيرمان، كان يتمتع الدوري الفرنسي، بشعبية كبيرة لوجود العديد من النجوم والمواهب الموجودة فيه.

وبوجود تلك الكوكبة من النجوم، سيكون من الصعب توقع هداف الدوري الفرنسي هذا الموسم، أيكون كيليان مبابي نجم باريس، أم يفعلها ميسي في أول مواسمه في فرنسا، أم يخطفها موسى ديمبيلي نجم ليون، وغيرهم من الهدافين.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية سنتعرف معًا على ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2021-2022.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022: مبابي ينفرد بالصدارة

سجل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف بعد نهاية الجولة الرابعة.