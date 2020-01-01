ترتيب هدافي الدوري الألماني 2020-2021

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الألماني موسم 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى.

انطلق موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الألماني مساء الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، الموافق 1 صفر 1442، بمواجهة بين حامل اللقب بايرن ميونخ أمام شالكه على ملعب أليانز آرينا.

النسخة التي تحمل رقم 58 تُقام بحضور جماهيري محدود للغاية بسعة 20% من مدرجات كل ملعب، وذلك في إطار الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي لمجابهة وباء فيروس كورونا.

بايرن ميونخ هو حامل لقب آخر 8 نسخ من الدوري الألماني وبدون منافسة تذكر تقريبًا، ويسعى البافاري لمواصلة الهيمنة المحلية المطلقة بلقب تاسع على التوالي وإن كانت الأندية الأخرى عملت على تقوية صفوفها بصورة مثالية هذا الصيف.

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حقق روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف البوندسليجا في الموسم الماضي بعد أن أحرز 34 هدفًا، بينما حلّ تيمو فيرنر ثانيًا برصيد 28 هدفًا، وأحرز إرلينج هالاند 13 هدفًا رغم لعبه لنصف الموسم فقط بقميص دورتموند.

في هذا التقرير نستعرض معًا ترتيب هدافي الدوري الألماني 2020-2021.

ترتيب الدوري الألماني 2020-2021

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 2020-2021:

أحرز سيرج جنابري ثلاثة أهداف "هاتريك" لبايرن ميونخ في شالكه، وكراماريتش نفس الشيء لهوفنهايم في شباك كولن، بينما أحرز إرلينج هالاند هدفين واكتفى روبرت ليفاندوفسكي بهدف وحيد.