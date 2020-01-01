ترتيب الدوري الألماني 2020-2021
انطلق موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الألماني مساء الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، الموافق 1 صفر 1442، بمواجهة بين حامل اللقب بايرن ميونخ أمام شالكه على ملعب أليانز آرينا.
النسخة التي تحمل رقم 58 تُقام بحضور جماهيري محدود للغاية بسعة 20% من مدرجات كل ملعب، وذلك في إطار الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي لمجابهة وباء فيروس كورونا.
بايرن ميونخ هو حامل لقب آخر 8 نسخ من الدوري الألماني وبدون منافسة تذكر تقريبًا، ويسعى البافاري لمواصلة الهيمنة المحلية المطلقة بلقب تاسع على التوالي وإن كانت الأندية الأخرى عملت على تقوية صفوفها بصورة مثالية هذا الصيف.
الصراع على المراكز الأوروبية دائمًا ما يكون مثيرًا في البوندسليجا، كما يُعد صراع الهبوط من أمتع ما يكون نظرًا لتقارب المستويات والنقاط بين أغلب الفرق تقريبًا.
موسم جديد مثير متوقع كما عودتنا كرة القدم الألمانية، يُنتظر أن يشهد منافسة ضخمة على درع الدوري خصوصًا مع تأكيدات بوروسيا دورتموند لقوته بتعاقدات مميزة وهدف واضح وهو مقارعة بايرن.
صعد شتوتجارت وأرمينيا بيلفيلد إلى البوندسليجا هذا الموسم، بينما تمكن فيردر بريمن من البقاء بأعجوبة في الملحق، ولا تزال آمال بوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج وباير ليفركوزن في المقاعد الأوروبية متواجدة كالعادة.
في هذا التقرير سنستعرض سويًا ترتيب الدوري الألماني 2020-2021.
نتائج مباريات الدوري الألماني - الجولة 1
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|بايرن ميونخ - شالكه
|الجمعة 18 سبتمبر 2020،
1 صفر 1442
|0-8
|أليانز آرينا
|شتوتجارت - فرايبورج
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442
|3-2
|مرسيدس بينز آرينا
|فيردر بريمن - هيرتا برلين
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442
|4-1
|فيسير شتاديون
|آينتراخت فرانكفورت - أرمينيا بيليفيلد
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442
|1-1
|كوميرتس بنك آرينا
|كولن - هوفنهايم
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442
|3-2
|راين إنرجي شتاديون
|أونيون برلين - أوجسبورج
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442
|3-1
|آندر ألتن فورشتيري
|بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنجلادباخ
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442
|0-3
|سيجنال إيدونا بارك
|لايبزيج - ماينتس
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|ريد بول آرينا
|فولفسبورج - باير ليفركوز
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|فولكسفاجن آرينا