جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا

ترتيب مجموعة منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في تايلاند،مواعيد ونتائج المباريات والقائمة التي ضمها المدرب سعد الشهري

حقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا فوزًا صعبًا أمام نظيره السوري بهدف وحيد، على ملعب تاماسات، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2023.

واستهل الأخضر بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري مشواره في الماراثون القاري بعد تخطيه عقبة اليابان بهدفين مقابل هدف ، قبل ان يكتفي بالتعادل السلبي أمام قطر.

بهذا الفوز تأهل الأخضر الأوليمبي إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية محتلًا صدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، أما المنتخب السوري فحل ثانيًا بأربع نقاط، وتأهل هو الآخر للدور المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي في دور الـ8 منتخب تايلاند، في 18 من يناير الجاري، أما نسور قاسيون فسيواجهون أستراليا في اليوم نفسه.

السعودية تتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

الأخضر كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز أمام اليابان بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل سلبيًا أمام قطر دون أهداف.

بينما نسور قاسيون فتعادلوا أمام الأدعم إيجابيًا بثنائية لكل منهما، ثم حقق الفوز أمام الساموراي بالنتيجة نفسها.

ترتيب المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السعودية 3 2 1 0 3 1 +2 7 2 سوريا 3 1 1 1 4 4 0 4 3 قطر 3 0 3 0 3 3 0 3 4 اليابان 3 0 1 2 3 8 -5 2

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عامًا: المنتخب القطري يودع كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا

المباراة التاريخ النتيجة الملعب السعودية - اليابان الخميس 9 يناير 2020 1-2 ملعب تينسولانون السعودية - قطر الأحد 12 يناير 2020 0-0 ملعب تاماسات

السعودية - سوريا الأربعاء 15 يناير 2020 0-1 ملعب تاماسات

السعودية - تايلاند السبت 18 يناير 2020 13:15 السعودية والكويت، 14:15 الإمارات ملعب تاماسات

قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عامًا :