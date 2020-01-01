جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا
حقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا فوزًا صعبًا أمام نظيره السوري بهدف وحيد، على ملعب تاماسات، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2023.
واستهل الأخضر بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري مشواره في الماراثون القاري بعد تخطيه عقبة اليابان بهدفين مقابل هدف ، قبل ان يكتفي بالتعادل السلبي أمام قطر.
بهذا الفوز تأهل الأخضر الأوليمبي إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية محتلًا صدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، أما المنتخب السوري فحل ثانيًا بأربع نقاط، وتأهل هو الآخر للدور المقبل.
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي في دور الـ8 منتخب تايلاند، في 18 من يناير الجاري، أما نسور قاسيون فسيواجهون أستراليا في اليوم نفسه.
السعودية تتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا
الأخضر كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز أمام اليابان بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل سلبيًا أمام قطر دون أهداف.
بينما نسور قاسيون فتعادلوا أمام الأدعم إيجابيًا بثنائية لكل منهما، ثم حقق الفوز أمام الساموراي بالنتيجة نفسها.
ترتيب المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|السعودية
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|سوريا
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|قطر
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|اليابان
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|2
مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عامًا:
|المباراة
|التاريخ
|النتيجة
|الملعب
|السعودية - اليابان
|الخميس 9 يناير 2020
|1-2
|ملعب تينسولانون
|السعودية - قطر
|الأحد 12 يناير 2020
|0-0
|
ملعب تاماسات
|السعودية - سوريا
|الأربعاء 15 يناير 2020
|0-1
|
ملعب تاماسات
|السعودية - تايلاند
|
السبت 18 يناير 2020
13:15 السعودية والكويت، 14:15 الإمارات
|ملعب تاماسات
قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عامًا :
|اللاعب
|المركز
|أمين بخاري
|حارس مرمى
|محمد اليامي
|حارس مرمى
|صالح الوحميد
|حارس مرمى
|عبد الله حسون
|مدافع
|خالد دبيش
|مدافع
|عبد الإله العمري
|مدافع
|عبدالباسط هندي
|مدافع
|سعود عبدالحميد
|مدافع
|حسان تمبكتي
|مدافع
|سامي النجعي
|لاعب وسط
|أيمن الخليف
|لاعب وسط
|سعد السلولي
|وسط
|خالد الغنام
|مدافع
|يوسف الحربي
|وسط
|أيمن يحيى
|وسط
|عبدالرحمن غريب
|وسط
|حسين العيسى
|وسط
|ناصر العمران
|وسط
|علي الحسن
|وسط
|مختار علي
|وسط
|عبدالرحمن اليامي
|مهاجم
|فراس البريكان
|مهاجم
|عبد الله الحمدان
|مهاجم