المنتخب القطري يودع كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا

المنتخب القطري يفقد أمل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تعادل منتخب قطر تحت 23 عامًا مع نظيره الياباني، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

المنتخبات المشاركة تسعى لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتصارع على بطاقات التأهل 16 منتخب.

المنتخب القطري ودع المنافسات بعد تعادلاته الثلاثة في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا للمباراة، ليجمع النقطة الثالثة.

تقدم المنتخب الياباني على نظيره القطري في الدقيقة 73 من عمر المباراة عن طريق كوكي أوغاوا ليتقدم في اللقاء ويصدم المنتخب القطري.

ولكن عاد سريعًا المنتخب القطري عن طريق عبدالله عبدالسلام في الدقيقة 78 من عمر اللقاء من ضربة جزاء حصل عليها العنابي.

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ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 لقاءات، بينما يتواجد المنتخب الياباني في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

وبذلك يودع المنتخب القطري المنافسات فاقدًا أمل التأهل إلى دور ربع النهائي في البطولة والمنافسة على بطاقات التأهل إلى طوكيو 2020.