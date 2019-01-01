ترتيب مجموعة وجدول مباريات المنتخب السعودي في كأس الخليج

ترتيب مجموعة منتخب السعودية في خليجي 24 المقرر لها في قطر،مواعيد ونتائج المباريات والقائمة التي ضمها المدرب هيرفي رينارد استعدادًا لكأس لخليج

يستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس الخليج 24 التي ستُقام في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر 2019، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجريًا، حتى الـ8 من ديسمبر 2019، الموافق 11 ربيع الثاني 1441 هجريًا.

الأخضر السعودي كان قد اعتذر عن المشاركة في خليجي 24 لأسباب سياسية قبل أن يتراجع عن القرار ومعه منتخب الإمارات و منتخب البحرين مما أدى لتغيير موعد انطلاق البطولة وإعادة القرعة الخاصة بها.

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وقد تم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة إلى مجموعتين تضم الثانية بجانب السعودية كلًا من الكويت والبحرين و عُمان ، فيما تضم الأولى منتخبات الإمارات وقطر والعراق.

وتُعد بطولة خليجي 24 الاختبار الحقيقي الأول للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع السعودية، إذ من المتوقع أن تضعه البطولة عدة تحديات أمام منتخبات أفضل وأقوى من منتخبات اليمن وسنغافورة وفلسطين وأوزباكستان التي واجهها في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

المنتخب السعودي يتصدر حاليًا مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة بفضل انتصاره الأخير على أوزباكستان 3-2 خارج ملعبه، وقد تعادل مؤخرًا مع باراجواي وديًا 0-0.

نستعرض في التقرير التالي مجموعة السعودية في كأس الخليج 24 ومواعيد مباريات الأخضر وقائمة اللاعبين التي اختارها المدرب هيرفي رينارد للمشاركة في البطولة.

ترتيب المنتخب السعودي في خليجي 24

أقيمت قرعة كأس الخليج 24 يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وقد أسفرت عن مجموعة جيد لمنتخب السعودية ضمت بجانبه منتخبات الكويت وعُمان والبحرين.

خسر المنتخب السعودي من نظيره الكويتي في الجولة الأولى من دور مجموعات خليجي 24 فتذيل المجموعة بفارق نقطة عن المنتخب البحريني.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الكويت 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 عُمان 1 0 1 0 0 0 0 1 3 البحرين 1 0 1 0 0 0 0 1 4 السعودية 1 0 0 1 1 3 -2 0

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس الخليج 24: قطر، السعودية والإمارات .. المرشحون للفوز بكأس خليجي 24

المباراة التاريخ النتيجة الملعب السعودية - الكويت الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

20:00 السعودية والكويت، 21:00 الإمارات 3-1 استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل البحرين - السعودية السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

20:00 السعودية والبحرين، 21:00 الإمارات استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل السعودية - عُمان الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441،

20:00 الكويت والبحرين، 21:00 الإمارات استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

قائمة منتخب السعودية في كأس الخليج 24: